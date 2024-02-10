Этого о «Томе и Джерри» вы не знали: они умирали, снялись в кино и получили «Оскар»
Мультфильму «Том и Джерри» исполнилось 84 года – первый эпизод вышел 10 февраля 1940 года. «ФедералПресс» собрал необычные факты о проекте и предлагает пересмотреть лучшие серии мультэпопеи про вечную вражду кота и мыши.
Тома и Джерри изначально звали по-другому
Кот и мышь стали Томом и Джерри не сразу. Изначально создатели Уильям Ханна и Джозеф Барбера назвали их Джаспер и Джинкс – это сохранилось в первом эпизоде «Кот получает пинка». После выхода этой серии создатели поняли, что проект ждет успех, и начали думать над более емким названием.
Имена Том и Джерри предложил аниматор Джон Карр. Считается, что сочетание подобрано не случайно. Есть предположение, что это отсылка к неуемным и буйным персонажам книги Пирса Игана «Жизнь в Лондоне» – Тому и Джерри.
Персонажи несколько раз умирали
Кот и мышь сто с лишним серий изощренно издевались друг над другом – били, рубили на части, взрывали. Неудивительно, что в особенно жестоких эпизодах кто-то из них умирал, – и конечно, каждый раз чудесным образом воскресал.
Известно, что кот Том умирал 5 раз, а однажды чуть было не попал в горячий ад за издевательства над мышонком. Джерри же повезло больше, он погибал всего 3 раза.
У мультфильма есть «Оскар»
«Том и Джерри» получил семь статуэток премии «Оскар». Награды вручали создателям за отдельные серии в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Вот у каких эпизодов есть премия:
- «Воинственная мышь», эпизод 11-й, 1943 год. Между мышью и котом разворачивается настоящая война. Джерри, атакуя Тома, сбрасывает на него гранаты в виде куриных яиц, создает дымовую завесу из муки, бросает в него динамиты и петарды. Практически вся серия – отсылка к оружию Второй мировой войны. В этом эпизоде Том впервые умирает.
- «Мышиные неприятности», эпизод 17-й, 1944 год. Том пытается изловить Джерри с помощью советов из книги «Как поймать мышь». Он пробует разные способы – от мышеловки и капкана до запугивания, но каждый раз страдает от них сам.
- «Соблюдайте тишину», эпизод 22-й, 1945 год. Возня Тома и Джерри раздражает сторожевого бульдога Спайка, и он грозит наказать кота за очередной шум и гам. Джерри, прознав об этом, старается заставить Тома шуметь или шумит сам: роняет предметы, стреляет из ружья, гремит посудой и подсовывает собаке динамит.
- «Кошачий концерт», эпизод 29-й, 1947 год. Кот и мышь в очередной раз сцепились во время игры Тома на фортепиано. Джерри, который живет в рояле, начинает всячески мешать Тому: фальшиво дирижирует, роняет крышку инструмента на лапы Тому. Кот пытается отвечать такими же методами, но борьба заканчивается победой мышонка.
- «Маленький сиротка», эпизод 40-й, 1949 год. К Джерри попадает мышь-сирота Нибблз, который все время хочет есть. Маленький гость начинает сметать всю еду в доме и в один момент неудачно будит Тома. Кот и мыши начинают гоняться друг за другом и вести изнурительный бой кухонной утварью.
- «Два мышкетера», эпизод 65-й, 1952 год. Том, Джерри и Нибблз переносятся во Францию 17-го века. Мыши в образе мушкетеров и кот в образе гвардейца разыгрывают баталию за накрытым к пиршеству столом. Том терпит поражение, и его казнят на гильотине.
- «Мышонок Иоганн», эпизод 75-й, 1953 год. Действие происходит в Австрии в доме композитора Иоганна Штрауса. Кот учится играть на рояле в отсутствии Штрауса, чтобы выманивать из норы Джерри, которому очень нравится музыка знаменитого композитора.
Еще несколько эпизодов были номинированы на «Оскар», но награды не получили. Это самая первая серия «Кот получает пинка», «Ночь перед Рождеством», «Доктор Джекилл и Мистер Мышь», «Высиживай свои неприятности», «Кузен Джерри», «Туше, месье Кот!».
Том и Джерри снимались в полнометражках
Мы привыкли, что Том и Джерри взаимодействуют в коротких динамичных роликах. Но существуют и полнометражные мультфильмы и фильмы с этими персонажами.
Например, в разные годы сняли серию мультфильмов, где кот и мышь попадают в другие известные сюжеты. Это картины «Том, Джерри и Волшебник из страны Оз», «Том и Джерри: Шерлок Холмс», «Робин Гуд и Мышь-Весельчак», «Том и Джерри: Вилли Вонка и шоколадная фабрика».
Снимался легендарный дуэт и в кино. Так, в 1945 году Джерри ненадолго появился в «Поднять якоря». В 1953 году Тома и Джерри заметили в фильме «Покорить Ла-Манш». В 2021 году кот и мышь получили свой фильм «Том и Джерри» с Хлоей Морец в главной роли.