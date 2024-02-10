Этого о «Томе и Джерри» вы не знали: они умирали, снялись в кино и получили «Оскар»

Мультфильму «Том и Джерри» исполнилось 84 года – первый эпизод вышел 10 февраля 1940 года. «ФедералПресс» собрал необычные факты о проекте и предлагает пересмотреть лучшие серии мультэпопеи про вечную вражду кота и мыши.

© Кадр из мультфильма "Том и Джерри"

Тома и Джерри изначально звали по-другому

Кот и мышь стали Томом и Джерри не сразу. Изначально создатели Уильям Ханна и Джозеф Барбера назвали их Джаспер и Джинкс – это сохранилось в первом эпизоде «Кот получает пинка». После выхода этой серии создатели поняли, что проект ждет успех, и начали думать над более емким названием.

Имена Том и Джерри предложил аниматор Джон Карр. Считается, что сочетание подобрано не случайно. Есть предположение, что это отсылка к неуемным и буйным персонажам книги Пирса Игана «Жизнь в Лондоне» – Тому и Джерри.

Персонажи несколько раз умирали

Кот и мышь сто с лишним серий изощренно издевались друг над другом – били, рубили на части, взрывали. Неудивительно, что в особенно жестоких эпизодах кто-то из них умирал, – и конечно, каждый раз чудесным образом воскресал.

Известно, что кот Том умирал 5 раз, а однажды чуть было не попал в горячий ад за издевательства над мышонком. Джерри же повезло больше, он погибал всего 3 раза.

У мультфильма есть «Оскар»

«Том и Джерри» получил семь статуэток премии «Оскар». Награды вручали создателям за отдельные серии в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Вот у каких эпизодов есть премия:

«Воинственная мышь», эпизод 11-й, 1943 год. Между мышью и котом разворачивается настоящая война. Джерри, атакуя Тома, сбрасывает на него гранаты в виде куриных яиц, создает дымовую завесу из муки, бросает в него динамиты и петарды. Практически вся серия – отсылка к оружию Второй мировой войны. В этом эпизоде Том впервые умирает.

«Мышиные неприятности», эпизод 17-й, 1944 год. Том пытается изловить Джерри с помощью советов из книги «Как поймать мышь». Он пробует разные способы – от мышеловки и капкана до запугивания, но каждый раз страдает от них сам.

«Соблюдайте тишину», эпизод 22-й, 1945 год. Возня Тома и Джерри раздражает сторожевого бульдога Спайка, и он грозит наказать кота за очередной шум и гам. Джерри, прознав об этом, старается заставить Тома шуметь или шумит сам: роняет предметы, стреляет из ружья, гремит посудой и подсовывает собаке динамит.

«Кошачий концерт», эпизод 29-й, 1947 год. Кот и мышь в очередной раз сцепились во время игры Тома на фортепиано. Джерри, который живет в рояле, начинает всячески мешать Тому: фальшиво дирижирует, роняет крышку инструмента на лапы Тому. Кот пытается отвечать такими же методами, но борьба заканчивается победой мышонка.

«Маленький сиротка», эпизод 40-й, 1949 год. К Джерри попадает мышь-сирота Нибблз, который все время хочет есть. Маленький гость начинает сметать всю еду в доме и в один момент неудачно будит Тома. Кот и мыши начинают гоняться друг за другом и вести изнурительный бой кухонной утварью.

«Два мышкетера», эпизод 65-й, 1952 год. Том, Джерри и Нибблз переносятся во Францию 17-го века. Мыши в образе мушкетеров и кот в образе гвардейца разыгрывают баталию за накрытым к пиршеству столом. Том терпит поражение, и его казнят на гильотине.

«Мышонок Иоганн», эпизод 75-й, 1953 год. Действие происходит в Австрии в доме композитора Иоганна Штрауса

Еще несколько эпизодов были номинированы на «Оскар», но награды не получили. Это самая первая серия «Кот получает пинка», «Ночь перед Рождеством», «Доктор Джекилл и Мистер Мышь», «Высиживай свои неприятности», «Кузен Джерри», «Туше, месье Кот!».

Том и Джерри снимались в полнометражках

Мы привыкли, что Том и Джерри взаимодействуют в коротких динамичных роликах. Но существуют и полнометражные мультфильмы и фильмы с этими персонажами.

Например, в разные годы сняли серию мультфильмов, где кот и мышь попадают в другие известные сюжеты. Это картины «Том, Джерри и Волшебник из страны Оз», «Том и Джерри: Шерлок Холмс», «Робин Гуд и Мышь-Весельчак», «Том и Джерри: Вилли Вонка и шоколадная фабрика».