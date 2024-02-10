Съемки второго сезона сериала «Андор» официально завершены

Актёр Диего Луна объявил о завершении съёмок второго сезона сериала «Андор» в своих соцсетях. Исполнитель главной роли в шоу поблагодарил всю команду за годы упорной работы и заявил, что над продолжением трудились более 700 человек.

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Сегодня последний день съёмок «Андора». Я очень благодарен всей команде за этот потрясающий опыт и годы упорной работы. Над сериалом работали более 700 человек, и невозможно попрощаться и поблагодарить каждого в отдельности, поэтому я пишу это здесь. Спасибо вам всем за любовь и замечательный опыт. Скоро увидимся.

Съёмки второго сезона «Андора» стартовали осенью 2022 года и были приостановлены летом 2023-го в связи с забастовками сценаристов и актёров Голливуда. Производство возобновилось лишь в январе — по плану у авторов оставалось всего несколько недель досъёмок. Из-за задержки релиз второго сезона состоится только в 2025 году.