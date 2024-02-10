Автор документальных фильмов об СВО: Мы готовы отвезти Такера Карлсона на Донбасс

Бывший офицер НАТО, американец, отправляется на Донбасс, идет в разведку с нашими бойцами, ночует в подвалах, учится управлять беспилотниками, попадает под обстрелы, общается с православным священником в посеченном осколками храме и даже встает на колени перед ранеными солдатами в одном из госпиталей ДНР. Таковы перипетии не художественного, а документального фильма "Фронтовой дневник американского офицера".

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Увидеть его можно будет 24 февраля на московской площадке фестиваля "RT.Док: Время героев". Автор картины, известный журналист Ольга Кирий, уверена:

"Это кино произведет не меньший фурор, чем приезд в Москву другого американца - журналиста Такера Карлсона".

"РГ" узнала, что осталось за кадром фильма-сенсации.

Ольга, вы же понимаете, сейчас начнется: сколько вы ему заплатили? Да он просто сумасшедший! В лучшем случае напишут: это все подстроено. Расскажете, как "подстроили" приезд американца на Донбасс?

Ольга Кирий: Удивлю вас еще больше, бывший американский офицер Скотт Беннетт сам был инициатором своего приезда. Мы с ним знакомы уже лет восемь, и он все эти годы оставался другом нашей страны, участвовал в различных проектах, выступал в стримах и телемостах для RT и других российских каналов. А потом как-то написал мне в личку: помоги, хочу приехать в Россию и попасть на Донбасс. Наш канал сделал ему официальное приглашение, ему дали деловую визу, и вот мы уже мчим с ним по нашим трассам на Юг. Сразу договорились: никаких фото до окончания съемок, строжайшая секретность, потому что мы с ним, конечно же, - жирная цель для ВСУ.

Обычно иностранцы в зону СВО едут, чтобы "все увидеть своими глазами", но в вашем фильме Скотт не наблюдатель…

Ольга Кирий: Нам хотелось, чтобы он не своими глазами увидел, а глазами бойцов и местных жителей. Поэтому он ел с солдатами одну кашу, ходил с ними в разведку, поработал с саперами, пострелял из нашего оружия, которым, как оказалось, неплохо владеет. Скотт одно время служил на Ближнем Востоке и ему приходилось иметь дело с российским вооружением. Он испытал на себе, что такое охота дронов, за нами в Соледаре гонялись дроны, он увидел, как Донецк обстреливают из натовского оружия.

А что заставило его встать на колени перед бойцами? Это вы ему подсказали, чтобы в фильме появилась мощная драматургия?

Ольга Кирий: На съемках было только два момента, которые мы не планировали вообще. Которые мне, как продюсеру и автору фильма, даже в голову бы не пришли. Скотт попросил устроить ему встречу с православным священником, хотя сам он протестант, и мы отвезли его в самый обстреливаемый храм Донбасса. А потом сказал, что хочет побывать в госпитале. Я спросила - что ты хочешь там увидеть? "Я хочу попросить у них прощения за то, что поставляемое моей Америкой оружие приносит столько боли", - ответил. А когда мы приехали к раненым, он вдруг встал на колени. Он извинялся так, будто бы он сам причастен к атакам боевиков и сам лично поставляет оружие. Это был очень трогательный момент.

Все, что я вам рассказываю, и все, что уже успело попасть в Сеть с наших съемок, - это лишь капля в море по сравнению с тем, что все увидят в фильме "Фронтовой дневник американского офицера". Думаю, он произведет такой же фурор, как приезд Такера Карлсона в Москву. Кстати, хотелось бы Карлсона тоже пригласить в Донецк, раз он такой смелый. У нас есть опыт в организации подобных поездок, так что: "велком", отвезем.

RT не только снимает фильмы в зоне СВО, но и показывает их. Прошлый фестиваль "Время героев" выехал "за ленточку", как это было?

Ольга Кирий: Я встречала мнение, что бойцам на передовой не нужно показывать фильмы о войне, мол, лучше о чем-то нейтральном, о путешествиях. Глупость. Бойцы никогда не будут тратить свое время на то, что им не интересно. А вот про однополчан, про героев, про таких же людей, которые с ними на одной волне, смотрят с большим интересом. К тому же, мы ведь не просто им кино показываем, мы привозим артистов, поем вместе с бойцами песни, потом еще долго говорим по душам. Получается очень круто. Мы даже сняли об этом фильм, называется "Агитбригада", его тоже представим на фестивале.

В прошлом году фестиваль также побывал в стране НАТО, в Турции. Вы не думали, что это даже опаснее, чем поехать на фронт: кто знает, на какие провокации решится Запад против российских "пропагандистов"?

Ольга Кирий: Про "пропагандистов" вы верно заметили. Нас в Турции так и спрашивали - считать ли ваши фильмы пропагандой? Они зациклены на этом слове. Но за много лет работы в документальном кино я выработала "фишку", которую нечем крыть оппонентам - в моих фильмах нет закадрового, журналистского, текста, есть только картинка и люди, живые свидетели. Мы не рассказываем зрителю, что думать, не сопровождаем какими-то комментариями, картинка всегда говорит сама за себя. "Азовсталь. Освобождение", "Я ушла на войну", "Я живой", "Казаки", да любой из моих фильмов - это просто хроника.

Я знаю, что на Украине и на Западе нас сильно боятся, и все наши фильмы раскладывают на эпизоды, чуть ли не на молекулы даже, пытаются понять, как это у русских получается честное живое кино, которое смотрят во всем мире и которому верят. Нам не жалко, пусть учатся. А что касается Анкары, то вы бы видели, какое произвели впечатление наши фильмы и наши ответы на граждан Турции! А дальше они расскажут друзьям, соседям, и пошло-поехало. До прозрения не так много нужно шагов, как кажется.

Зачем показывать фильмы об СВО в странах НАТО, я понимаю. Но зачем, на ваш взгляд, проводить масштабный фестиваль докккино о героях спецоперации в России? Разве телеэфиры не показывают все то же самое?

Ольга Кирий: По телевизору ты смотришь фильм один, а здесь есть возможность посмотреть вместе с сотнями зрителей. Вместе с бойцами, волонтерами, неравнодушными людьми. Есть возможно задать вопросы не только авторам и режиссерам, но и героям фильмов. Это в миллион раз усиливает эффект от увиденного на экране. И "Время героев" - это не только кино, мы проводим круглые столы, там всегда интересные спикеры. В этот раз Генеральный директор телеканала "СПАС" Борис Корчевников поговорит со зрителями на тему религии на войне, пранкеры Вован и Лексус расскажут об искусстве информационных войн. А на открытии фестиваля выступит замечательная Юлия Чичерина, на закрытии тоже без звезд-патриотов не обойдется.

Атмосфера фестиваля невероятным образом сплачивает, появляется чувство общности, мы все получаем очень мощную эмоцию. Достаточно сказать, что на фестивале "Время героев" плачут даже Герои России. В последний раз слезы на мужских глазах я видела только в Беслане.

Тут я должен признаться, что именно после ваших репортажей из Беслана я решил стать журналистом. До сих пор помню: эфир программы "Время", идет прямое включение, вы в кадре рассказываете о заложниках, и вдруг совсем рядом начинается стрельба. Ведущая Ольга Кокорекина кричит вам…

Ольга Кирий: "Уйдите из эфира, Ольга! Уйдите из эфира!" Двадцать лет ведь уже прошло, но я все помню, как будто вчера. Действительно, тогда в прямом эфире начался штурм, начали бегать люди вокруг, летать пули, пригнулся оператор, водитель наш зашел за машину, а я стою в полный рост, без брони… Но даже не подумала уйти из эфира. Помните, у Леонида Пантелеева в рассказе "Честное слово" дети играют в войну, и мальчик дает слово, что будет охранять свой пост и никуда не уйдет, и не уходит даже, когда уже начало темнеть? Мы, советские люди, с детства воспитаны на таких историях. Понимала ли я, что меня могут расстрелять в прямом эфире? Да. Могла из эфира выйти? Нет. И только когда дали команду, я вышла из кадра.

Вы говорите, что тот эфир повлиял на выбор вашей профессии, а для меня он стал уроком, я поняла, что не нужно зацикливаться на таких моментах, лучше даже не пытаться осознавать, что могло бы быть, если… Это помогает, когда работаешь в горячих точках.

А без работы в горячих точках вы свою жизнь представляете?