Где смотреть сериал Halo онлайн в России

Сериал официально выпустили в России.

«Хало» — пожалуй, самая противоречивая экранизация в истории игр. В легендарной франшизе Мастер Чиф был облачённой в броню машиной смерти, которая не ведает ни страха, ни сомнений. В сериале же персонаж регулярно снимал шлем, рефлексировал и даже занимался сексом — ещё и стрелял реже, чем хотелось бы. Неудивительно, что геймеры называли шоу «фанфиком», не имеющим к играм никакого отношения.

Зато другие зрители забыли про канон и приняли сериальную реальность — они получили от просмотра удовольствие. Всё же Пабло Шрайбер привнёс в образ Чифа притягательную человечность, Кай в исполнении Кейт Кеннеди очаровывала, экшен, несмотря на излишнюю мультяшность, был эффектным. Этого набора хватило, чтобы сериал получил достойные оценки.

Новый сезон «Хало» ждали даже скептики. Дело в том, что в 2022-м история остановилась на интригующей ноте и будто намекала: каноничному Мастеру Чифу — быть. Но каким же получилось продолжение? Увы, таким же противоречивым.

Второй сезон «Хало»: где смотреть?

В России сериал показывает «Амедиатека», есть русские дубляж и субтитры. Первые два эпизода вышли в онлайн-кинотеатре 9 февраля, далее — по одному в неделю. Финал намечен на 22 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат Paramount.

Старые достоинства, старые проблемы

Второй сезон «Хало» сразу удивляет — как приятно, так и не очень. Помните драматический финал прошлого сезона, кульминацией которого стала фраза: «На поле боя не должно быть никакого Джона, только Мастер Чиф»? Казалось бы, тот момент изменил героя и мнение геймеров о нём. Вот только в первом же эпизоде сценаристы обнуляют прогресс.

Героем остаётся старый добрый Джон. Он снова свободен от Кортаны, поэтому грустит, задумчиво смотрит на небо и тоскует о погибшей возлюбленной. Другие персонажи будто подчёркивают приземлённость спартанца. «Если подумать, вы ведь просто человек в броне». Зрители, которые привыкли к новому Чифу, и бровью не поведут, но фанаты видеоигр от такого святотатства придут в ярость.

Впрочем, первая же экшен-сцена впечатлит даже хейтеров. В начале стартового эпизода Чиф стремительно носится по арене, эффектно разносит Сангхейлей и прямо-таки источает крутость. Любопытно, что драка частично снята одним кадром — это делает её ещё зрелищнее.

Графика по-прежнему слишком мультяшная, но это не мешает «Хало» выглядеть дорого и стильно. Всё же экшен, взрывы, бойцы Ковенанта и огромные корабли всегда справляются с задачей: нагоняют ужас или просто развлекают.

Персонажей слишком много, и не все интересные

Жаль, что та экшен-сцена с Мастером Чифом пока остаётся единственной полноценной. Разок спартанцы займутся стильным паркуром, потом Сангхейли безжалостно порубят людишек — на этом всё.

Остальное время «Хало» больше напоминает политический триллер, чем боевик. Начальство ККОН отказывается смотреть правде в глаза, амбициозные выскочки плетут интриги, пираты бьются за власть внутри своей фракции — это лишь часть сюжетных линий.

Проблема в том, что персонажей стало ещё больше и не все они интересные. Чего стоит Кван Ха, которая настойчиво усыпляла зрителя весь прошлый сезон. В продолжении девицу снова ждут приключения. Скорее всего, унылые.

Но стоит сценаристам сфокусироваться на важных персонажах вроде Чифа или Халси, как шоу становится интересным. К примеру, доктор Халси угодила в необычный плен, а у Джона сложные отношения с непосредственным боссом. Вот бы поскорее узнать, чем закончатся эти истории.

Второй сезон «Хало»: стоит ли смотреть?

Сериал по-прежнему далёк от идеала: он перегружен унылыми персонажами и зачастую попросту скучен. Но в отдельные моменты «Хало» кажется чуть ли не лучшей фантастикой на телевидении. Поэтому шоу всё-таки стоит посмотреть — как-минимум ради зрелищного экшена и главных героев.