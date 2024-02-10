Американский кинорежиссер Роберт Янг умер на сотом году жизни

Роберт М. Янг, режиссер, сценарист, оператор и продюсер, умер во вторник в Лос-Анджелесе в возрасте 99 лет. Об этом в соцсети сообщил сын кинематографиста.

Роберт Милтон Янг родился в 1924-м. Его карьера начитывала семь десятилетий. В портфолио - независимое кино, документальные фильмы и сериалы. В частности - пять эпизодов "Звездного крейсера "Галактика".

Янг - победитель Каннского МКФ 1978 года, с драмой "Вне закона". Всего на счету артиста двенадцать наград и пять номинаций.

Он снял "Тайну рифа", жесткую тюремную драму "Педофил", фильмы "Богатые дети", "Триумф духа", "Соломон и царица Савская", другие.