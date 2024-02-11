Фильм «Кто угодно, кроме тебя» утек на торренты с русской озвучкой

В первой половине февраля романтическая комедия «Кто угодно, кроме тебя» с Сидни Суини оказалась в Сети за месяц до релиза в онлайн-кинотеатрах. Примечательно, что лента оказалась на торрентах сразу же с русской озвучкой. Как именно фильм утёк в Сеть, неизвестно.

© Кадр из фильма "Кто угодно, кроме тебя"

Сюжет фильма «Кто угодно, кроме тебя» рассказывает о двух молодых людях, которые изначально выглядят идеальной парой, однако после первого свидания происходит нечто, что охлаждает их пылкое влечение друг к другу. Всё меняется, когда они решают притвориться парой на свадьбе своих знакомых в Австралии. Картина вольно адаптирует пьесу «Много шума из ничего» Уильяма Шекспира.