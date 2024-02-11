«Общество снега» получило испанскую премию «Гойя» за лучший фильм

Лента «Общество снега» получила испанскую премию «Гойя» за лучший фильм
Испанская кинопремия "Гойя" в категории "Лучший фильм" досталась ленте "Общество снега" (La sociedad de la nieve, 2023) режиссера Хуана Антонио Байоны. Об этом сообщается на странице премии в X (ранее Twitter).
В фильме рассказывается о крушении в 1972 году уругвайского самолета в Андах. Байона также получил премию за лучшую режиссуру.
Звания лучшего актера был удостоен Давид Вердагер, лучшей актрисы - Малена Альтерио. Награда в категории "Лучший европейский фильм" досталось французской драме "Анатомия падения" (Anatomie d'une chute, 2023) режиссера Жюстин Трие.
Национальная кинопремия "Гойя" названа в честь испанского художника Франсиско Гойи (1746-1828). Она вручается Испанской академией кинематографических искусств и наук ежегодно с 1987 года. Награда представляет собой бронзовый бюст Гойи.
В прошлом году премию в категории "Лучший фильм" получила лента "Хищники" (As bestas, 2022) режиссера Родриго Сорогойена.