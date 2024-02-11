«Общество снега» получило испанскую премию «Гойя» за лучший фильм

Испанская кинопремия "Гойя" в категории "Лучший фильм" досталась ленте "Общество снега" (La sociedad de la nieve, 2023) режиссера Хуана Антонио Байоны. Об этом сообщается на странице премии в X (ранее Twitter).

© Кадр из трейлера

В фильме рассказывается о крушении в 1972 году уругвайского самолета в Андах. Байона также получил премию за лучшую режиссуру.

Звания лучшего актера был удостоен Давид Вердагер, лучшей актрисы - Малена Альтерио. Награда в категории "Лучший европейский фильм" досталось французской драме "Анатомия падения" (Anatomie d'une chute, 2023) режиссера Жюстин Трие.

Национальная кинопремия "Гойя" названа в честь испанского художника Франсиско Гойи (1746-1828). Она вручается Испанской академией кинематографических искусств и наук ежегодно с 1987 года. Награда представляет собой бронзовый бюст Гойи.