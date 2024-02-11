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В к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» фанаты заметили киноляп с аквариумом

По данным РБК, премьера киноленты состоялась в 1973 году. Звездный состав из Александра Демьяненко (Шурик), Юрия Яковлева (управдом и царь Иван Васильевич Грозный), Леонида Куравлева (вор-домушник Жорж Милославский) и др. покорил сердца советских зрителей.

В к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» заметили киноляп с аквариумом
© runews24.ru

Мелодраматическая линия с женой Шурика (актриса Наталья Селезнева), а также искрометные диалоги с женой Бунши (актриса Наталья Крачковская) пошли “в народ”.

Однако и эту кинокартину не миновали ляпы. Так, в эпизоде с возвращением жены Шурика в квартиру, где пережидает невзгоды Иван Грозный в начале четко видно, что в аквариуме мутная вода. В ходе мизансцены состояние аквариума меняется - вода вдруг резко стала прозрачной, а рыбки плавают уже среди водорослей.

Ранее стало известно, что российская драма о летчицах набирает популярность.

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Иван Васильевич меняет профессию
Наталья Селезнева
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