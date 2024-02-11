В к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» заметили киноляп с аквариумом

По данным РБК, премьера киноленты состоялась в 1973 году. Звездный состав из Александра Демьяненко (Шурик), Юрия Яковлева (управдом и царь Иван Васильевич Грозный), Леонида Куравлева (вор-домушник Жорж Милославский) и др. покорил сердца советских зрителей.

Однако и эту кинокартину не миновали ляпы. Так, в эпизоде с возвращением жены Шурика в квартиру, где пережидает невзгоды Иван Грозный в начале четко видно, что в аквариуме мутная вода. В ходе мизансцены состояние аквариума меняется - вода вдруг резко стала прозрачной, а рыбки плавают уже среди водорослей.