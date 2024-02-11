Режиссер Орлов описал трудности работы над фильмом с Пугачевой

«Ее муж Александр Стефанович был гением пиара, принимал участие в ее раскрутке. Думаю, с его подачи в одной телепередаче как-то прозвучало, что режиссером картины "Женщина, которая поет" была Пугачева. Не я. Потом правда телеканал передо мной извинился. Алла морочила голову и себе, и другим», - вспомнил Орлов.