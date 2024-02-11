«Морочила голову»: режиссер Орлов описал трудности работы над фильмом с Пугачевой
Режиссер фильма "Женщина, которая поет" Александр Орлов в беседе с kp.ru заявил, что Примадонна плела интриги на съемках проекта.
«Ее муж Александр Стефанович был гением пиара, принимал участие в ее раскрутке. Думаю, с его подачи в одной телепередаче как-то прозвучало, что режиссером картины "Женщина, которая поет" была Пугачева. Не я. Потом правда телеканал передо мной извинился. Алла морочила голову и себе, и другим», - вспомнил Орлов.
Он сравнил процесс съемок этой картины с индийским эпосом, так как в процессе происходило множество несуразных вещей, пересъемок, досъемок и прочих казусов.
Орлов также пожаловался, что им пришлось выйти из бюджета. Режиссер отметил, что Пугачева была не только талантливой, но и крайне цепкой артисткой.
«Помимо творческой, у неё была житейская одаренность. И, конечно, зрительская любовь, которая её талант и подняла наверх», - резюмировал Орлов.