Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ за минувшие выходные
Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина собрал за выходные дни минувшей недели 338,6 млн рублей, снова возглавив кинопрокат в России и СНГ.
Данные проката учиывались за период с 8 по 11 февраля, передает ТАСС со ссылкой на портал kinobusiness.com.
Две недели назад «Мастер и Маргарита» собрал в СНГ за выходные 428 млн рублей, став лидером проката.
На втором месте оказался семейный фильм «Бременские музыканты» режиссера Алексея Нужного, сборы составили 123 млн рублей.
Третью строчку занял фильм «Холоп-2», лента собрала за выходные 122,5 млн рублей. Картина вышла в прокат в России 1 января.
В начале 2023 года состоялась премьера «Чебурашки», в российском прокате картина собрала более 6 млрд рублей.