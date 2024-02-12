Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ за минувшие выходные

Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина собрал за выходные дни минувшей недели 338,6 млн рублей, снова возглавив кинопрокат в России и СНГ.

© Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"

Данные проката учиывались за период с 8 по 11 февраля, передает ТАСС со ссылкой на портал kinobusiness.com.

Две недели назад «Мастер и Маргарита» собрал в СНГ за выходные 428 млн рублей, став лидером проката.

На втором месте оказался семейный фильм «Бременские музыканты» режиссера Алексея Нужного, сборы составили 123 млн рублей.

Третью строчку занял фильм «Холоп-2», лента собрала за выходные 122,5 млн рублей. Картина вышла в прокат в России 1 января.