Хью Джекман высмеял название фильма «Дэдпул 3»

Хью Джекман решил поиздеваться над «Дэдпулом 3» и его главным героем. Вместе с выходом первого трейлера фильма мы сегодня узнали и его название «Дэдпул и Росомаха». Однако звезда «Людей Икс» придумал альтернативное и более корректное название кино — «Росомаха и мудак».

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Третий «Дэдпул» не столько продолжит сюжет прошлых двух фильмов, сколько свяжет абсолютно все актуальные фильмы Marvel воедино — речь не только про киновселенную, а также про всех «Людей Икс», «Фантастическую четвёрку» и, конечно, сразу несколько версий «Человека-паука» (хотя с этим уже прекрасно справился «Нет пути домой»).