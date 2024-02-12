Кинокомпания Universal Pictures представила полноценный трейлер фильма-катастрофы «Смерчи». Премьера ленты о масштабных последствиях природного явления выйдет в кинотеатрах по всему миру 19 июля.

«Смерчи» выступят ремейком оригинальной картины 1996 года. Фильм расскажет о команде охотников за штормами, которые планируют запечатлеть и попытаться уничтожить надвигающееся на них природное явление. Однако масштаб смерчей превосходит все их прогнозы, из-за чего они вынуждены бороться за выживание.