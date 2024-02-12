Актер российской адаптации сериала «‎Постучись в мою дверь»‎ рассказал о съемках

Один из актеров русской версии турецкого сериала "Постучись в мою дверь" поделился мыслями о съемках. Он ожидает волну хейта.

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Сообщается, что российская адаптация "Постучись в мою дверь" будет близка к оригиналу своим сюжетом о студентке, которая мечтала о карьере ландшафтного дизайнера, но была отчислена с последнего курса университета из-за того, что ее именную стипендию аннулировали. Однако детали будут отличаться, о чем рассказал актер Илья Антоненко, который сыграл Филиппа (в турецком сериале это был Ферит).

По его словам, в сериале планируется 60 серий. Съемки стартовали в мае 2023 года и закончатся в марте текущего года. Среди некоторых отличий актер назвал характер своего персонажа. Он считает, что Ферит в турецком сериале более легкий и романтичный, а в адаптации в нем содержатся нотки русского человека с его отношением к женским изменам и к тому, что будущая невеста любит другого человека.

– Я думаю, в любом случае, будет интересно. Конечно, будет хейт, потому что без него в последнее время – никуда. Но хейт – это тоже интерес и такая обратная сторона успеха, – заявил Илья Антоненко.