Вышел первый тизер «Дэдпула 3» с Хью Джекманом в роли Росомахи

Marvel опубликовала первый трейлер «Дэдпула 3» — продолжения знаменитой серии боевиков про болтливого наёмника Уэйда Уилсона. В ролике раскрыли первые детали картины, премьера которой состоится уже 26 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Ryan Reynolds. Права на видео принадлежат Marvel.

«Дэдпул и Росомаха» расскажет о том, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание спасти свою «небольшую вселенную», где он встретится с Росомахой. «Дэдпул 3» будет единственным фильмом Marvel в 2024 году.