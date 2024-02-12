Сериал «Аколит» по «Звездным войнам» выйдет летом этого года — СМИ

По информации издания Collider, сериал «Аколит» по «Звёздным войнам» выйдет уже летом этого года. Шоу, как обычно, выйдет на Disney+.

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Действие «Аколита» развернётся задолго до событий первого эпизода «Звёздных войн», сериал расскажет новую историю. Ранее авторы проекта говорили, что вдохновлялись фильмами Акиры Куросавы и черпали вдохновение из ленты «Три негодяя в скрытой крепости».