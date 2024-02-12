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Опубликован тизер картины «Манкимен»

Студия Universal Pictures представила первый тизер фильма «Манкимен», рассказывающего историю жестокого бойца, готового на все ради мести.

Согласно сюжету, главный герой еще в 18 лет несправедливо попал в тюрьму. После выхода на свободу он принялся "раздавать долги". Его целью стали главные обидчики, лишившие его не только свободной жизни, но и семьи. В своей мести он уже вряд ли сможет перед чем-либо остановиться.

Роли в предстоящей картине исполнили актеры Дев Патель, Шарлто Копли, Сикандер Кхер, Собхита Дхулипала, Питобаш Трипати, Брахим Чаб и Адити Калкунте. Режиссером впервые выступил сам Дев Патель – это его дебютный проект.

Мировая премьера фильма «Манкимен» намечена на 5 апреля.

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