Опубликован тизер картины «Манкимен»

Согласно сюжету, главный герой еще в 18 лет несправедливо попал в тюрьму. После выхода на свободу он принялся "раздавать долги". Его целью стали главные обидчики, лишившие его не только свободной жизни, но и семьи. В своей мести он уже вряд ли сможет перед чем-либо остановиться.