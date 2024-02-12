На Супербоуле показали новый трейлер «Кунг-фу панды 4»
В рамках проведения американского Супербоула был продемонстрирован второй трейлер мультфильма «Кунг-фу панда 4». Ролик был выпущен студией Universal Pictures. Американо-китайская анимационная лента продолжит культовую историю о легендарном Воине Дракона и его верных друзьях и наставнике.
Голоса персонажей в мультфильме озвучены такими известными актерами, как Джек Блэк (По), Дастин Хоффман (Мастер Шифу), Аквафина (Чжэнь), Иэн Макшейн (Тай Лунг), Виола Дэвис (Хамелеонша), Брайан Крэнстон (Ли Шань), Джеймс Хонг (господин Пинг) и Ке Хюи Куан (Хань).
Известно, что премьера анимационного фильма «Кунг-фу панда 4» запланирована на 8 марта 2024 года. Производством картины занималась DreamWorks Animation.
Ранее "Рамблер" показывал трейлер байопика про Эми Уайнхаус.