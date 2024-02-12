На Супербоуле показали новый трейлер «Кунг-фу панды 4»

В рамках проведения американского Супербоула был продемонстрирован второй трейлер мультфильма «Кунг-фу панда 4». Ролик был выпущен студией Universal Pictures. Американо-китайская анимационная лента продолжит культовую историю о легендарном Воине Дракона и его верных друзьях и наставнике.