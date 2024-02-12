Появился тизер мюзикла «Злая» с Арианой Гранде

Студия Universal представила первый тизер киноверсии бродвейского мюзикла «Злая». В актерский состав фильма вошли поп-звезда Ариана Гранде и номинантка на «Оскар» Синтия Эриво.

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Кинолента «Злая» основана на книге Грегори Магуайра «Ведьма: Жизнь и времена Западной колдуньи из страны Оз» и картине «Волшебник страны Оз» 1939 года. Действие фильма разворачивается вокруг двух бывших подруг. По сюжету добрая колдунья Глинда (в исполнении Арианы Гранды) противостоит злой ведьме Запада — зеленокожей Эльфабе, которую сыграет Синтия Эриво.

Режиссером фильма выступил Джон М. Чу, известный по ленте «Шаг вперед 2». В сказочной истории также снялись: Мишель Йео, Джонатан Бэйли и Джефф Голдблюм.