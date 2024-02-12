Скарлетт Йоханссон сыграет в киноленте «Пылающий лес»

В фильме Скарлетт Йоханссон предстанет в образе информатора ФБР Кэрол Блевинс, которая страдает от наркозависимости, а также тяжелых физических и психологических травм. По сюжету она работает под прикрытием в неонацистской группировке «Техасское арийское братство», где тайно предотвращает убийства и прерывает грабежи.