Скарлетт Йоханссон сыграет в киноленте «Пылающий лес»
Актриса Скарлетт Йоханссон исполнит главную роль в криминальном триллере «Пылающий лес» (Featherwood). Постановщиком картины выступила британский режиссер Андреа Арнольд, известная по драматическому сериалу «Большая маленькая ложь», сообщает Deadline.
В фильме Скарлетт Йоханссон предстанет в образе информатора ФБР Кэрол Блевинс, которая страдает от наркозависимости, а также тяжелых физических и психологических травм. По сюжету она работает под прикрытием в неонацистской группировке «Техасское арийское братство», где тайно предотвращает убийства и прерывает грабежи.
Основой для фильма послужило журналистское расследование, опубликованное в газете Dallas Morning News в 2017 году. Вместе с Андреа Арнольд разработкой киноленты будет заниматься Нед Бенсон — сценарист «Черной вдовы». Дата премьеры фильма пока неизвестна.