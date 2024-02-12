Ужастик «Два, три, демон, приди!» признан лучшим национальным фильмом в Австралии
«Два, три, демон, приди!» стал лауреатом нескольких номинаций Австралийской академии кино и телевизионных искусств. Хоррор режиссеров Дэнни и Майкла Филиппу признан лучшим национальным фильмом, а также отмечен наградами за режиссуру, главную женскую роль, сценарий, музыку и звук, сообщается на официальном сайте AACTA.
Помимо фильма ужасов «Два, три, демон, приди!», статуэтки получили киноленты «Оппенгеймер» Кристофера Нолана и «Барби» Греты Гервиг. Исполнительнице главной роли в фильме «Барби» Марго Робби также отдельно достался почетный приз «Первопроходца» за продвижение австралийского кино за рубежом.
Полный список лауреатов представлен на сайте AACTA.
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