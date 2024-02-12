Начало проката фильма «Летучий корабль»‎ перенесли на 21 марта

"То есть у нас произошло определенное импортозамещение - сейчас ее образ воплощен российской артисткой, - говорится в письме. - Кроме того, в двух эпизодических ролях у нас были сняты артисты, которые высказались негативно о начале специальной военной операции. Мы также полностью поменяли "картинку", и сейчас зритель едва ли сможет догадаться о том, что было в оригинале".