Начало проката фильма «Летучий корабль»‎ перенесли на 21 марта

Российский фильм Ильи Учителя "Летучий корабль" выйдет в прокат 21 марта, говорится в официальном письме продюсеров картины, поступившем в ТАСС. Ранее на афишах фильма стояла дата проката 7 марта 2024 года.
"Продюсеры картины "Летучий корабль" в лице компаний: киностудия "Рок", "Союзмультфильм", телеканал НТВ, кинопрокатная компания "Наше кино" рады сообщить о том, что стала известна дата выхода в прокат нового семейного фильма "Летучий корабль". Картина выйдет 21 марта во время начала школьных весенних каникул", - говорится в письме.
Как отмечают создатели, масштабные декорации, оригинальные костюмы, современные спецэффекты и компьютерная графика потребовали работы над фильмом на протяжении более чем четырех лет. Продюсеры подчеркивают, что съемки картины были закончены до начала специальной военной операции на Украине, "что, конечно, потом повлияло на работу - полностью пересняли несколько сцен, поскольку заменили одну из актрис, которая уехала в Киев".
"То есть у нас произошло определенное импортозамещение - сейчас ее образ воплощен российской артисткой, - говорится в письме. - Кроме того, в двух эпизодических ролях у нас были сняты артисты, которые высказались негативно о начале специальной военной операции. Мы также полностью поменяли "картинку", и сейчас зритель едва ли сможет догадаться о том, что было в оригинале".
Создатели фильма напоминают, что "Летучий корабль" - это "труд без преувеличения тысяч людей, которые вложили весь свой талант и силы, чтобы зрители по всей стране смогли насладиться картиной". И, продолжают продюсеры, "позиция всего трех участников съемочной группы - не должна на это повлиять". По словам создателей фильма, "если кто-то думал, что, покинув проект, он сможет испортить нашим детям праздник, то он ошибался: мы довели проект до завершения и надеемся на успех".
"Это картина для семейного просмотра, которую мы хотим выпустить на экран под весенние каникулы, - сказано в письме. - Нам важно, чтобы ничто не омрачало впечатление от всеми любимого сказочного сюжета и музыки Максима Дунаевского".
О фильме
Новый фильм - экранизация одноименного мультфильма, снятого Гарри Бардиным в 1979 году по мотивам русской народной сказки. Главных героев - Ивана и царевну Забаву в фильме сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер, роль Царя исполнил Леонид Ярмольник. Также в фильме снялись Андрей Бурковский, Федор Добронравов и Анна Уколова. Певица и актриса Полина Гагарина перевоплотилась в ведьму Леди Джейн - эта оригинальная роль была написана специально для киноэкранизации, а актер Сергей Гармаш исполнил роль Водяного.