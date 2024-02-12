«Снимаю шляпу». Кинокритик высказался о фильме «Мастер и Маргарита»

Новый фильм «Мастер и Маргарита» — серьезная, мрачная и трагическая работа в отличие от картины Владимира Бортко , попытка интерпретации романа Михаила Булгакова получилась очень достойной, рассказал NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин . По его мнению, Михаил Локшин доказал, что является прекрасным режиссером. Также кинокритик отметил финал фильма.

Бешеный успех у картины, хотя по началу говорили зря потратили на нее денег. Фильм очень грузящий, но сделан очень хорошо. Интересные сюжетные ходы. Снимаю шляпу. Локшин — прекрасный режиссер, это показал фильм «Серебряные коньки». Очень хороший и дельный финал картины. Горячо одобряемо при определенных недостатках, — сказал Шпагин.

Ранее актер Олег Басилашвили, сыгравший роль Воланда в мини-сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», признался, что прочитал много рецензий на новую экранизацию романа Михаила Булгакова. Он отметил, что отрицательно относится к новой ленте, в которой снялись супруги Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Басилашвили подчеркнул, что не смотрел вариант режиссера Михаила Локшина и не собирается.