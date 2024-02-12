Звезда сериала «Нюхач» закончил съемки в фильме «Наступит лето»

«Когда в кадре есть такие известные артисты, как Кирилл Кяро, то молодым актерам приходится тяжело. И это закономерно. У нас в итоге все получилось и удалось найти нужный баланс. Съемки фильма „Наступит лето“ закончились в Москве. Дальше мы готовим картину уже к финальному монтажу», — рассказал URA.RU режиссер Кирилл Султанов.