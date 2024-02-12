Сборы кинотеатров в 2024 году могут оказаться ниже прошлогодних, но все будет показывать динамика проектов, которые предстоят к выпуску, отметил в эфире НСН Роман Исаев.

Фильмы «Сто лет тому вперед», «Летучий корабль» и «Лед 3» с большой вероятностью соберут больше миллиарда рублей в российском прокате, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что фильм «Мастер и Маргарита» лидирует в прокате по РФ и СНГ третьи выходные подряд. На этот раз – с большим отрывом: экранизация романа Булгакова собрала 338 млн рублей за последние четыре дня, на втором месте фильм «Конец славы» с 70,5 млн. В топ-5 по-прежнему вошли «Бременские музыканты» (51,3 млн), «Холоп 2» (48,4 млн) и военная драма «Воздух» (41,1 млн). «Мастер и Маргарита» собрал почти 1,5 миллиарда рублей с момента выхода в кинотеатрах. Исаев отметил, что к выпуску готовятся фильмы-миллиардеры.

«На горизонте из подобных картин, которые претендуют на покорение планки в миллиард рублей – это, конечно, «Сто лет тому вперед», новая версия повести Кира Булычева «Гостья из будущего», на ней выросли поколения. Также «Летучий корабль» - современная экранизация любимой многими поколениями советской сказки. Из остальных проектов – «Лед 3», он вполне способен покорить планку в миллиард и существенно ее превзойти. Эти проекты, надеюсь, станут миллиардерами вполне заслуженно», - сказал Исаев.

Он отметил, что сборы кинотеатров в 2024 году могут оказаться ниже прошлогодних, но все будет показывать динамика проектов, которые предстоят к выпуску.

«С точки зрения той динамики, которую показал январь, это были очень хорошие цифры, крайне достойные. Февральские сборы исключительно благодаря «Мастеру и Маргарите» как-то вытягиваются… После «Ста лет тому вперед», начиная с мая и на протяжении полугода, крупных российских релизов вообще нет, как и зарубежных, по большому счету итоговые цифры этого года могут оказаться ниже прошлогодних. Все будет показывать та динамика проектов, которые предстоят к выпуску», - резюмировал собеседник НСН.