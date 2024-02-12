Опубликован трейлер «Сказок Гофмана» с Вилковой, Цыгановым и Стояновым

Опубликован трейлер фильма «Сказки Гофмана» с Екатериной Вилковой, Евгением Цыгановым и Максимом Стояновым
Премьера фильма режиссера Тины Баркалая "Сказки Гофмана" состоялась на фестивале "Короче" в 2023 году. Там же фильм - а им еще и открылся киносмотр - получил поддержку телеканала "Россия 1".
Сегодня вышел трейлер картины, и стало известно, что в прокат она выходит 28 марта. Фильм выпускает российский дистрибьютор игровых и анимационных фильмов "НМГ Кинопрокат".
Картина рассказывает о том, как живет в Москве неприметная девушка Надежда Страхова (Екатерина Вилкова). Ее муж Виталик (Максим Стоянов) женился на Надежде ради столичной прописки и типовой "хрущевки" на окраине.
Чтобы содержать семью, Надежда работает на двух работах: по утрам в районной библиотеке и вечерами в театральном гардеробе. Однажды ее жизнь резко меняется. Хозяин очередного пальто Гарик (Евгений Цыганов) обращает внимание на красивые руки Надежды и неожиданно открывает перед ней сказочный мир кино и рекламы…
Мировая премьера фильма "Сказки Гофмана" прошла на Международном кинофестивале в Индии IFFI (International Film Festival of India). Исполнитель одной из главных ролей Максим Стоянов получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Гатчине "Литература и кино". Продюсером дебютного для режиссера фильма стала Екатерина Филиппова.