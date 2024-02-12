Опубликован трейлер «Сказок Гофмана» с Вилковой, Цыгановым и Стояновым

Премьера фильма режиссера Тины Баркалая "Сказки Гофмана" состоялась на фестивале "Короче" в 2023 году. Там же фильм - а им еще и открылся киносмотр - получил поддержку телеканала "Россия 1".

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Сегодня вышел трейлер картины, и стало известно, что в прокат она выходит 28 марта. Фильм выпускает российский дистрибьютор игровых и анимационных фильмов "НМГ Кинопрокат".

Картина рассказывает о том, как живет в Москве неприметная девушка Надежда Страхова (Екатерина Вилкова). Ее муж Виталик (Максим Стоянов) женился на Надежде ради столичной прописки и типовой "хрущевки" на окраине.

Чтобы содержать семью, Надежда работает на двух работах: по утрам в районной библиотеке и вечерами в театральном гардеробе. Однажды ее жизнь резко меняется. Хозяин очередного пальто Гарик (Евгений Цыганов) обращает внимание на красивые руки Надежды и неожиданно открывает перед ней сказочный мир кино и рекламы…