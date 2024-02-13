Умерла одна из старейших сотрудниц киностудии «Ленфильма» Амосова

В Санкт-Петербурге скончалась режиссер монтажа, одна из старейших сотрудниц киностудии «Ленфильм», педагог Высшей школы режиссеров и сценаристов Мария Александровна Амосова.

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Амосова умерла в возрасте 86 лет. О причинах смерти не говорится. Прощание с режиссером монтажа пройдет в среду, 14 февраля, в центральном зале крематория. В киностудии выразили соболезнования ее родным и близким.

Ранее "СП" писала, что в возрасте 68 лет умер советский актер Энвер Аннакулиев. Зрителям он наиболее известен по ролям в фильмах «Белая мгла» и «Смерть прокурора».