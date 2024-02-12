Завершились съемки приключенческого фильма «Последний Ронин»

"Фильм не снимал сам себя, но именно фильм утверждал все на свете - людей, кадры, сложные ситуации, проблемы, физические травмы, тайминги и порядок действий. И вот теперь, когда последний кадр снят - "Последний Ронин" постепенно из младенца вырос в юношу, чтобы по итогу стать сформированным взрослым и самостоятельно жить отдельно от его родителей. Пока до этого момента еще далеко, но уже сейчас я рад, что все произошло так, как произошло".