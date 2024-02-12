Завершились съемки приключенческого фильма «Последний Ронин»
Завершился московский блок съемок приключенческого фильма "Последний Ронин". Картина обещает стать событием.
История разворачивается в недалеком будущем. В результате изменений климата, приведших к глобальной ядерной войне, цивилизация практически уничтожена: земли выжжены, города разрушены. Техника не работает, бензин давно потерял свои свойства. Главная валюта в этом мире - два патрона: 9мм и 7.62 от АК-47.
Преследуемый призраками прошлого одинокий путник Ронин - в этой роли Юрий Колокольников - странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца, годами создавая карту континента. На каждом шагу его подстерегают охотники за головами и представители банд. Но однажды судьба сводит Ронина со своенравной девочкой, которая обещает ему большую плату, если он доведет ее до места, где она родилась...
В главных ролях, помимо Колокольникова, Диана Енакаева, Даниил Воробьев, Тихон Жизневский и Александр Мизев. Режиссер и автор сценария - Макс Шишкин, для которого фильм стал дебютом в полном метре. Генеральные продюсеры картины - Вадим Верещагин, Владимир Маслов, Сергей Шишкин и Эльвира Дмитриевская.
Большая часть сцен картины снималась в окрестностях Алма-Аты и на окраинах Дербисека на юге Казахстана.
Картина выйдет в прокат в 2024 году, дистрибьютор - "Централ Партнершип". Эта же компания занимается производством фильма совместно с Zoom Production и онлайн-кинотеатром Okko.
Прямая речь
Макс Шишкин, режиссер и автор сценария:
"Фильм не снимал сам себя, но именно фильм утверждал все на свете - людей, кадры, сложные ситуации, проблемы, физические травмы, тайминги и порядок действий. И вот теперь, когда последний кадр снят - "Последний Ронин" постепенно из младенца вырос в юношу, чтобы по итогу стать сформированным взрослым и самостоятельно жить отдельно от его родителей. Пока до этого момента еще далеко, но уже сейчас я рад, что все произошло так, как произошло".
Юрий Колокольников, исполнитель роли Ронина:
"Мы снимали два месяца в Казахстане - в степях. Это была фантастическая киноэкспедиция, одна из самых запоминающихся! Все было как в пионерском лагере: мы вместе жили в деревянных домиках, перестукивались через стену, ловили в ночи каких-то жуков или сверчков, потому что они никому спать не давали. А смены каждый день начинались в 4 утра. У нас была интернациональная съемочная команда, а это всегда дает такой мощный позитивный толчок к съемочному процессу".