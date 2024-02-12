Постеры персонажей сериала «Джентльмены» по мотивам фильма Гая Ричи

Онлайн-кинотеатр Netflix представил основной и персонажные постеры предстоящего сериала «Джентльмены» Гая Ричи — спин-оффа одноимённой криминальной комедии 2019 года.

Премьера состоится на Netflix уже 7 марта.

Сюжет расскажет о молодом человеке, который узнаёт, что полученное им большое наследство связано с большой наркоимперией.