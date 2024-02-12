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Постеры персонажей сериала «Джентльмены» по мотивам фильма Гая Ричи — премьера 7 марта

Онлайн-кинотеатр Netflix представил основной и персонажные постеры предстоящего сериала «Джентльмены» Гая Ричи — спин-оффа одноимённой криминальной комедии 2019 года.

Постеры персонажей сериала «Джентльмены» по мотивам фильма Гая Ричи
© Чемпионат.com

Премьера состоится на Netflix уже 7 марта.

NETFLIX

Главные роли в новых «Джентльменах» сыграют Тео Джеймс («Скрижали судьбы»), Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие», «Мандалорец», Far Cry 6), Кая Скоделарио (Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Бегущий в лабиринте»), Дэниел Ингс («Франкенштейн»), Винни Джонс («Костолом», «Евротур») и Джоэли Ричардсон («Девушка с татуировкой дракона», «Красный воробей»).

NETFLIX

Сюжет расскажет о молодом человеке, который узнаёт, что полученное им большое наследство связано с большой наркоимперией.

Фильмы и сериалы
Костолом
Евротур
Франкенштейн
Девушка с татуировкой дракона
Во все тяжкие
Скрижали судьбы
Красный воробей
Бегущий в лабиринте
Тео Джеймс
Кая Скоделарио
Винни Джонс
Джанкарло Эспозито
Netflix
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