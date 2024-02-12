Фанаты Marvel заметили пасхалку к «Секретным войнам» в трейлере «Дэдпула 3»

Во время рекламной паузы Супербоула состоялась премьера долгожданного трейлера фильма «Дэдпул 3», в котором Уэйд Уилсон вместе со своим лучшим другом Росомахой наконец знакомится с кинематографической вселенной Marvel.

© Кадр из фильма «Дэдпул 3»

Трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха» содержит пасхалку к «Секретным войнам», камео Людей Икс и другие отсылки, которые предстоит обнаружить фанатам Marvel. Об этом пишет IGN.

В одной из сцен трейлера поклонники заметили копию одного из самых продаваемых комиксов Marvel, «Секретные войны» № 5, среди обломков и мусора рядом с главным героем. Его появление вызвало предположения о том, является ли он сигналом к возможной связи «Доктора Дума» с «Дэдпулом и Росомахой» или же это просто тизер к предстоящему фильму «Секретные войны».

Некоторые решили, что в трейлере им даже удалось разглядеть злодея Доктора Дума — или, по крайней мере, кого-то очень похожего, в металлической маске и плаще с капюшоном.

Пока неизвестно, появится ли Доктор Дум, но в трейлере можно увидеть камео Аарона Стэнфорда, исполнившего роль Пиро из фильмов «Люди Икс 2» и «Люди Икс: Последняя битва», а также альтер-эго Логана с повязкой на глазу, в его фирменном белом блейзере.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» станет одним из первых проектов Marvel, в котором объединятся герои киновселенных Marvel и 21st Century Fox.