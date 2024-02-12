Сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» продлили на третий сезон

Продюсер Скотт М. Гимпл, отвечающий за общее развитие «Ходячих мертвецов», подтвердил старт производства третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Об этом он рассказал в небольшом интервью изданию Temple of Geek.

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Мы уже начали работу над вторым сезоном «Мёртвого города» и третьим сезоном «Дэрила Диксона». Мы очень рады продолжить рассказывать истории во вселенной «Ходячих мертвецов».

Таким образом, телеканал AMC продлил «Дэрила Диксона» на третий сезон ещё до выхода второго сезона. Съёмки продолжения завершились в конце декабря, а его премьера намечена на вторую половину 2024 года.