В сериале «ГДР» показана работа трех разведок: КГБ, ЦРУ и Штази

Шпионская драма "ГДР" выходит с 16 февраля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink. Причем все серии появятся сразу. А после, 26 февраля, "ГДР" выйдет в эфире телеканала НТВ.

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Это очень масштабный и затратный проект, на который сделаны большие ставки. Обещает быть одним из самых обсуждаемых сериалов года. Начинаются серии впечатляюще. Каждая - со слов президента СССР Горбачева о расколе Европы, а также - титром - высказыванием древнего классика. В каждой серии - цитаты разные. Например, в одной слова Демокрита: "Случайными кажутся события, причины которых мы никогда не узнаем". При этом сериал, по словам создателей, представляет собой художественное произведение, основанное на реальных событиях. Персонажи собирательны, но весьма узнаваемы. Тем более что в политическом триллере появляются реальные политики. Например, Михаил Горбачев в исполнении Виталия Коваленко или Раиса Максимовна Горбачева - ее играет Мадлен Джабраилова. Любопытно, что собирались снимать сериал отдельный про Горбачева, но работа над ним приостановилась. А про Раису Максимовну Киностудия имени Горького сняла документальный фильм - он выйдет этой весной в онлайн-кинотеатре Premier. Так что пока можно окунуться в эпоху именно благодаря сериалу "ГДР".

Главные роли в проекте исполнили Александр Горбатов и Дарья Урсуляк. Он - советский разведчик Александр Нечаев, она - его жена. Время и место действие - СССР и Германия, Берлин, осень 1989 года. В СССР огромная империя трещит по швам, понятно, что жить, как раньше, не получится. Главный герой - капитан Нечаев вынужден вернуться в строй после провальной спецоперации в Берлине. В Москве коллега просит его проследить за артистами мюзик-холла "Фридрихштадтпаласт", способными передать зашифрованную информацию американскому журналисту. Это задание дает толчок большой истории, которая начнется в Берлине, где схлестнутся разведки всего мира - сражаться с КГБ и между собой будут ЦРУ и Штази.

Сюжет закручен, картинка лучше, чем во многих сериалах

Первое впечатление начальные эпизоды сериала оставляют такое, словно в России создали ответ Джеймсу Бонду. Сцена погони в Берлине отсылает к бондиане, а Александр Горбатов смотрится как Дэниел Крейг. Есть отсылы и к мировым сериальным хитам, таким как "Германия 83" - это тоже шпионский боевик и политический триллер, и к снятому режиссером Томом Тыквером многосерийному фильму "Вавилон-Берлин". В сериале у Тыквера тоже задействована звезда клубной сцены, и ее играет Северия Янушаускайте. Ее героиня - певица в кабаре и советская шпионка. В сериале "ГДР" приму мюзик-холла играет Линда Лапиньш, и, как она призналась обозревателю "РГ", сама очень любит сериал "Вавилон-Берлин", и то, как исполнила роль Северия Янушаускайте, ей нравится.

Однако чего нет в мировых сериальных хитах, так это российских возможностей снять самим о своей стране и рассказать историю так, чтобы она была близка жителям страны. Конечно же, игра Горбатова и Урсуляк - на высоком уровне, иногда возникают аллюзии с бессмертным советским сериалом "Семнадцать мгновений весны". Сюжет закручен и лих, картинка - на уровень выше, чем во многих российских сериалах. У "ГДР" - широкая география съемок: снимали в течение года, всего было 164 съемочных дня - в Москве, Калининграде и Выборге, а также за рубежом: в Берлине, Минске, Гродно, Бресте и Стамбуле.

Открывающие титры сериала сделаны в виде гигантского кубика Рубика, и это аналогия - сложить историческую ситуацию в уме так же сложно, как решить головоломку. Просмотр сериала и сам похож на решение логической задачи. Многих это увлечет. А то, что сериал будет обсуждаемым, - предсказать нетрудно.

Дословно

"Кто не помнит своего прошлого, тот не имеет будущего. Падение Берлинской стены спровоцировало разрушение всего блока восточноевропейских стран, включая развал СССР. Конфликты, происходящие в Европе сейчас, являются прямым следствием событий конца двадцатого века. Чтобы понять, почему происходят сегодняшние события, необходимо заглянуть в самое начало европейского кризиса - 1989 год, Берлин, Стена".

Прямая речь

"Мы хотим, чтобы этот фильм дал возможность современному зрителю по-новому взглянуть на события, которые изменили судьбу не только ГДР, но и всей Европы. И, конечно, разрушение стены и исчезновение ГДР напрямую повлияли в дальнейшем на историю нашей страны".

Александр Горбатов, актер:

"Сериал про советского разведчика, у которого на кону стоят не только его собственные идеалы, но и будущее страны. Однако, на мой взгляд, это не просто стильная и умная шпионская драма, детально воссоздающая атмосферу того времени. Наше кино еще и о любви, которая заставляет совершать самые невероятные поступки даже таких хладнокровных людей, как разведчики".

"ГДР" - это жанровое кино о работе спецслужб, в котором, конечно, присутствует любовь, юмор и детектив. В данном проекте меня очень привлекла команда, особенно режиссер Сергей Попов и актеры Александр Горбатов, Фомин Олег, Дарья Урсуляк и другие. У нас собралась прямо команда мечты! Мой герой Жданов - персонаж, собранный из лучших бюрократических качеств сотрудников КГБ".

Дарья Урсуляк, актриса:

"Когда мы начинали снимать "ГДР", то не было ощущений, что это будет такой разнообразный и впечатляющий по работе художников и операторов проект. Но по-моему, сериал получился очень осмысленный и зрелищный".

Линда Лапиньш, актриса: