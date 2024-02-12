18 апреля в прокат выходит ужастик «Паутина страха»

«»Паутина страха» – это хоррор, который заставит зрителя испытать чувство самого настоящего первобытного ужаса. По сюжету в многоэтажке в не самом благополучном районе города начинается нашествие смертельно опасных пауков, и полиция не придумала ничего лучше, чем просто забаррикадировать выход из дома всем его обитателям. Пауки — это аллегория на тех, кто живет в бедных районах и часто страдает от дискриминации. Это те, у кого уже с рождения стоит клеймо неудачников и отбросов общества. Но их недовольство своим положением возрастает так же быстро, как и стремительно увеличивается популяция пауков в захваченном ими доме».