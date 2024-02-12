18 апреля в прокат выходит ужастик «Паутина страха»

Всем сидеть дома: выходит ужастик «Паутина страха»
18 апреля в прокат выходит хоррор Себастьяна Ваничека «Паутина страха». Мировая премьера фильма состоялась на 80-м Венецианском кинофестивале.
Калеб без ума от экзотических созданий. Его квартиру населяют насекомые со всех концов света, что страшно бесит его девушку и пугает соседей. Однажды в коллекции появляется необычный паук — неприхотливый хищник, способный одним укусом свалить слона. Улучив момент, особь сбегает в вентиляцию, где начинает неистово размножаться. Спустя считанные дни, парижская панелька превращается в смертельную западню, где из каждого угла на жертву глядят десятки крошечных безжалостных глаз.
Режиссер Себастьян Ваничек рассказал:
«»Паутина страха» – это хоррор, который заставит зрителя испытать чувство самого настоящего первобытного ужаса. По сюжету в многоэтажке в не самом благополучном районе города начинается нашествие смертельно опасных пауков, и полиция не придумала ничего лучше, чем просто забаррикадировать выход из дома всем его обитателям. Пауки — это аллегория на тех, кто живет в бедных районах и часто страдает от дискриминации. Это те, у кого уже с рождения стоит клеймо неудачников и отбросов общества. Но их недовольство своим положением возрастает так же быстро, как и стремительно увеличивается популяция пауков в захваченном ими доме».