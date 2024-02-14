"Я сделал это не специально: "Сейчас мы собираемся разоблачить коррупцию и низость необузданного капитализма, который, как мы знаем, ужасен". Я попробовал это с "Волком с Уолл-стрит", но как своего рода сердитый окрик по этому поводу, с юмором", - вспомнил Скорсезе.