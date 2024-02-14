Режиссер Мартин Скорсезе в разговоре с The Guardian признался, что пытался разоблачить низость капитализма в комедии "Волк с Уолл-Стрит".
"Я сделал это не специально: "Сейчас мы собираемся разоблачить коррупцию и низость необузданного капитализма, который, как мы знаем, ужасен". Я попробовал это с "Волком с Уолл-стрит", но как своего рода сердитый окрик по этому поводу, с юмором", - вспомнил Скорсезе.
При этом он уточнил, что нередко главными героями его фильмов становятся отрицательные герои, жизнь которых показывается успешной и привлекательной. Такой подход режиссер описал фразой: "Грех - это весело". Однако Скорсезе напомнил, что главного героя "Волка с Уолл-Стрит" - афериста и брокера Джордана Белфорта - все-таки ждала печальная участь.
В январе Мартин Скорсезе назвал голливудского актера Леонардо Ди Каприо гением кинематографа. Во время выступления на премии National Board of Review Скорсезе заявил, что за 23 года он успел поработать с актером над шестью кинокартинами. Кинематографист также считает, что бесстрашие Ди Каприо мотивировало его во время съемок фильмов.