Что известно о сериале «Аватар: Легенда об Аанге»

В конце февраля на стриминговом сервисе Netflix выходит сериал «Аватар: Легенда об Аанге». Это история о юном маге воздуха, который должен научиться управлять четырьмя стихиями, чтобы спасти мир. В основу шоу лег одноименный мультсериал — этот культовый проект уже пытались экранизировать, но в формате полнометражного фильма. «Лента.ру» рассказывает, когда состоится премьера нового сериала «Аватар: Легенда об Аанге», какие герои появятся на экране и будет ли сюжет адаптации отличаться от первоисточника.

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Основная информация

Оригинальное название: Avatar: The Last Airbender

Шоураннер: Альберт Ким

Жанр: фэнтези, приключенческий боевик, комедия, драма

Количество серий: 8

Платформа: Netflix

Дата выхода: 22 февраля 2024 года

В главных ролях: Гордон Кормье, Элизабет Ю, Тэмлин Томита, Иэн Аусли и другие

О чем был оригинальный мультсериал «Аватар: Легенда об Аанге»

Сериал от Netflix — экранизация мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге», который выходил на американском телеканале Nickelodeon с 2005 по 2008 год.

В оригинале действия разворачиваются в фантастическом измерении, вдохновленном азиатской культурой. В этом мире, населенном четырьмя племенами, многие люди владеют магией — каждая из наций обладает способностью подчинять себе одну из четырех стихий: огонь, землю, воду или воздух. Человека, который может контролировать сразу четыре стихии, называют Аватаром — такой маг должен следить за спокойствием и балансом в мире.

В центре сюжета — двенадцатилетний мальчик по имени Аанг, последний маг воздуха. Именно он становится новым Аватаром — герою предстоит остановить войну, которую сто лет назад развязал Народ Огня. Аангу помогают друзья: девушка-маг Катара со своим братом Соккой из Южного племени воды, слепая маг земли по имени Тоф, а также летающий бизон Аппа и крылатый лемур Момо.

В 2012 году история Аанга получила продолжение, когда на канале Nickelodeon вышел мультсериал «Легенда о Корре» — он значительно расширил фантастическую вселенную «Аватара».

События развернулись через 70 лет после окончания «Легенды об Аанге», а главной героиней стала семнадцатилетняя Корра — девушка из Южного племени воды, которой суждено стать следующим после Аанга Аватаром. Овладеть магией Корре помогал Тензин, сын Аанга и Катары из оригинального шоу.

Помимо двух мультсериалов, существуют и комиксы об Аанге и его друзьях — все проекты вселенной связаны единой сюжетной линией.

Предыдущая экранизация

Мультсериал о приключениях мага воздуха и его друзей уже пытались экранизировать. В 2010 году в прокат вышел полнометражный фильм «Повелитель стихий». Его снял М. Найт Шьямалан — создатель таких картин как «Шестое чувство» и «Сплит».

Лента провалилась в прокате: ее сборы составили всего 319 миллионов долларов при бюджете в 150 миллионов. Проект не понравился ни критикам, ни зрителям — его рейтинг на платформе IMDb составляет всего 4 из 10, а пользователи «Кинопоиска» оценили картину на 5,2 балла из 10. Кроме того, картина получила пять премий «Золотая малина», а портал Collider даже назвал «Повелителя стихий» худшим фильмом 2010 года.

Изначально планировалось, что лента станет первой в кинотрилогии Шьямалана об аватаре Аанге. Однако из-за холодного приема и низких сборов вторая и третья часть «Повелителя стихий» так и не увидели свет.

Дата выхода

О том, что стриминговый сервис Netflix приступил к сериальной адаптации «Легенды об Аанге», стало Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко. Однако в 2020 году оба автора прекратили работу над шоу — причиной стали творческие разногласия с руководством стриминга.

В 2021 году новым шоураннером проекта официально стал Альберт Ким («Сонная Лощина», «Никита»). Он же написал сценарий нового «Аватара» и выступил в качестве исполнительного продюсера. Тогда же был объявлен основной каст грядущего проекта.

Композитором сериала стал Такеши Фурукава — он написал саундтрек к компьютерной игре The Last Guardian, а также принимал участие в создании музыки для мультсериала «Войны клонов» из вселенной «Звездных войн». Ожидается, что в сериале «Аватар: Легенда об Аанге» прозвучат и мелодии из оригинального шоу.

Съемки сериала Канаде в ноябре 2021 года. Первый тизер проекта появился на официальном YouTube-канале Netflix летом 2023 года, тогда же зрители увидели первые кадры сериала. Полноценный трейлер шоу появился в ноябре 2023 года, еще один — 24 января 2024 года.

Сериал «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет на Netflix 22 февраля 2024 года

На стриминговом сервисе выпустят сразу весь сезон «Легенды об Аанге» — он будет состоять из восьми серий.

Как посмотреть сериал в России

Сериал «Аватар: Легенда об Аанге» — это эксклюзивный проект Netflix. Стриминговый сервис полностью перестал работать в России в мае 2022 года. Это значит, что российские пользователи не могут легально смотреть проекты стриминга, в том числе сериал «Аватар: Легенда об Аанге», с территории страны.

Стриминговый сервис Netflix официально недоступен для пользователей из России

Обойти блокировку можно с помощью VPN-сервисов. Однако оплатить подписку с помощью российской карты так не получится — придется приобретать подарочные карты на оплату или использовать карты зарубежных банков.

Сюжет

Судя по трейлерам проекта, новый сериал от Netflix будет четко следовать сюжету первоисточника. Аанг, проспавший во льдах сто лет, вернется в мир, охваченный войной — ее, как и в оригинальном мультсериале, начал Народ Огня.

Аангу и его друзьям, Катаре и Сокке, придется отправиться в опасное путешествие, чтобы одолеть Лорда Озая. Противостоять героям будут мятежный принц Зуко, его своенравная сестра Азула и амбициозный Адмирал Джао.

Аангу, который владеет только магией воздуха, придется подчинить себе все четыре стихии, чтобы остановить захватчиков. «Я Аватар, и я спасу мир. Вместе со своими друзьями», — заявляет юный герой в трейлере шоу.

Судя по персонажам, заявленным в касте, первый сезон шоу — экранизация первого сезона мультсериала («Книга 1: Вода»)

Альберт Ким рассказал, что с помощью современной компьютерной графики получится точно воссоздать на экране фантастический мир мультсериала, а также по-новому показать искусство магии.

Технологии развились до той степени, когда мы можем не просто с точностью перенести на экран то, что было создано с помощью анимации. Мы можем подарить фантастическому миру новое богатое визуальное воплощение. Мы сможем увидеть магию реалистичной и инстинктивной — такой, как никогда прежде.

Актеры и персонажи

В новой «Легенде об Аанге» зрители увидят любимых героев из оригинального мультсериала — представителей народов Огня, Земли, Воды и Воздуха. По словам шоураннера проекта, игровая адаптация привлечет новых поклонников и установит новый стандарт репрезентации.

«Это шанс показать героев из Азии и представителей коренных народов как живых, дышащих людей. Это не просто рисунки, а мир, который реально существует, очень похожий на тот, в котором мы живем», — объяснил Ким.

Какие актеры сыграют в сериале «Аватар: легенда об Аанге»

Гордон Кормье («Противостояние») — Аватар Аанг. 12-летний мальчик, последний маг воздуха, который был заточен во льду на протяжении ста лет; Киавентио Тарбелл («Бинс») — Катара. 14-летняя девушка, последний маг воды из Южного племени; Иэн Аусли («Детство Шелдона») — Сокка. 16-летний брат Катары, находчивый и смелый, но довольно ленивый и саркастичный юноша; Даллас Лю («Шан-Чи и легенда десяти колец») — принц Зуко. Маг огня, изгнанный наследник престола. Должен поймать и остановить Аватара, чтобы защитить свою честь и вернуться домой; Пол Ли («Шпионка») — дядюшка Айро. Дядя Зуко, его наставник и защитник, бывший военный генерал, мудрый и добрый; Элизабет Ю («Май декабрь») — принцесса Азула. Младшая сестра Зуко, талантливый маг огня, эксцентричная и своенравная девушка; Дэниэл Дэ Ким («Остаться в живых») — Лорд Огня Озай. Отец Зуко и Азулы, правитель нации Огня, жестокий тиран; Кен Люн («Час пик») — адмирал Джао. Военный офицер нации Огня, который стремится поймать Аватара раньше, чем это сделает принц Зуко.

Зрители увидят и фантастических животных, которые путешествуют с Аангом — летающего бизона Аппу и лемура Момо создадут с помощью компьютерной графики.

В сериале появятся и другие персонажи, знакомые поклонникам оригинального шоу: лидер Воинов Киоши по имени Суюки (Мария Джан), ее мать Юкари (Тэмплин Томита), наставник Аанга Аватар Року (Чарли Ли) и другие герои.