Лучшие фильмы на вечер: топ-10 российских и зарубежных картин

Один из простых и приятных способов провести вечер дома — посмотреть хорошее кино. Но что делать, если все популярные фильмы и сериалы были просмотрены еще во время пандемии? «Лента.ру» публикует подборку из десяти российских и зарубежных картин разных жанров, которые можно посмотреть после напряженного рабочего дня, и без спойлеров рассказывает об их сюжете и актерском составе.

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Зарубежные

«Терминал»

Год: 2004

Жанр: мелодрама, комедия

Длительность: 2 часа 4 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1

Рейтинг IMDb: 7,4

Трогательная комедия, снятая оскароносным Стивеном Спилбергом — режиссером фильмов об «Индиане Джонсе», «Поймай меня, если сможешь», «Спасти рядового Райана» и других. В центре сюжета — наивный путешественник из Кракожии (вымышленной страны в Восточной Европе) по имени Виктор Наворски (Том Хэнкс). Пока он летел в США, на его родине произошел военный переворот — Кракожии больше не существует, а паспорт Виктора и американская виза становятся недействительными.

Единственное, что может сделать Наворски — оставаться в транзитной зоне аэропорта до тех пор, пока не возобновятся обратные рейсы. Виктор плохо говорит по-английски, у него нет денег на еду и понимания, что делать дальше. Постепенно честный и трудолюбивый мужчина находит друзей среди сотрудников аэропорта и пытается построить жизнь внутри терминала.

«Стажер»

Год: 2015

Жанр: комедия, мелодрама

Длительность: 2 часа 1 минута

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6

Рейтинг IMDb: 7,1

Один из самых добрых фильмов о том, что свое счастье можно найти в любом возрасте. 70-летний пенсионер Бен Уитакер живет в одиночестве — его жена ушла из жизни, а сын с семьей переехал на другой конец Америки. В один момент он понимает, что больше не может сидеть без дела, и решает устроиться на работу.

Бен приходит на должность стажера в онлайн-магазин модной одежды и пытается влиться в корпоративную жизнь. Пенсионеру, молодость которого прошла без интернета и компьютеров, сложно разобраться в тонкостях новой работы — отсутствие навыков он компенсирует упорным трудом и желанием помочь другим людям.

В это же время глава компании, амбициозная Джулс Остин (Энн Хэтэуэй), проходит через тяжелый период — отношения с мужем складываются сложно, а в бизнесе возникают непредвиденные проблемы. Девушка постепенно привязывается к открытому и доброму Бену — тот помогает ей жизненными советами и относится как к дочери.

«Шпион»

Год: 2015 Жанр: комедийный боевик

Длительность: 1 час 59 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1

Рейтинг IMDb: 7,0

Легкая комедия о тяжелой жизни супершпионов. Полная и неуверенная в себе Сьюзан Купер (Мелисса Маккарти) работает в ЦРУ на одной из самых низких должностей, но мечтает о настоящей шпионской карьере. Когда ее начальник, секретный агент Брэдли Файн (Джуд Лоу), проваливает важную миссию, Сьюзан занимает его место — теперь женщина должна выяснить местоположение ядерной бомбы и прервать сделку по ее перепродаже. Купер отправляется в путешествие по всему миру, чтобы выполнить ответственное задание и спасти человечество.

В «Шпионе» много абсурдного юмора и динамичных экшн-сцен — неловкая Сьюзан выполняет секретное задание с присущим только ей обаянием. На экране появляются и другие колоритные персонажи: избалованная миллионерша Рейна Боянова (Роуз Бирн) и лучший (по его собственному мнению) супершпион Рик Форд (Джейсон Стэйтем).

«Величайший шоумен»

Год: 2017

Жанр: мюзикл, биография, мелодрама

Режиссер: Майкл Грэйси

Длительность: 1 час 45 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6

Рейтинг IMDb: 7,5

Сказочная и очень красивая история о жизни Финеаса Тейлора Барнума (Хью Джекман) — человека, который создал первые цирковые шоу.

Барнум с юных лет мечтает о славе и признании. Он хочет дарить людям радость и зарабатывать деньги на людском любопытстве, однако его абсурдные идеи не пользуются успехом. Все меняется, когда предприниматель находит странных людей, которых общество считает «уродами», и решает создать собственное шоу с их участием.

Фильм о зарождении мирового шоу-бизнеса частично основан на реальных событиях — но создатели «Величайшего шоумена» добавили в картину много ярких музыкальных номеров и сделали саму историю более фантастической. Лента рассказывает о пути к мечте, важности семьи и о том, как сохранить себя в погоне за успехом.

«Прочь»

Год: 2017

Жанр: детектив, триллер, ужасы

Длительность: 1 час 44 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1

Рейтинг IMDb: 7,8

Фильм, который понравится любителям напряженных и необычных триллеров. «Прочь» удостоился премии «Оскар» за «Лучший оригинальный сценарий».

Крис Вашингтон (Дэниэл Калуя) — обычный темнокожий парень из США, работающий фотографом. Его девушка Роза (Эллисон Уильямс) приглашает Криса познакомиться с родителями. Молодой человек сильно переживает, ведь родители Розы относятся к так называемой «белой элите» и живут в уединении в шикарном загородном доме. Он все же принимает приглашение возлюбленной и приезжает, чтобы познакомиться с семьей — но ощущение, что что-то не так, не покидает его. Постепенно события начинают принимать по-настоящему пугающий оборот.

«Прочь» держит в напряжении до самого финала, а разгадка детективной истории оказывается еще страшнее, чем кажется в начале просмотра.

Обратите внимание, что возрастное ограничение фильма — 18+. Некоторые сцены могут показаться слишком тяжелыми и жестокими

«Зависнуть в Палм-Спрингс»

Год: 2020

Жанр: романтическая комедия, мелодрама, фантастика

Режиссер: Макс Барбаков

Длительность: 1 час 30 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3

Рейтинг IMDb: 7,4

Нестандартное переосмысление фильма «День сурка» — картина о двух молодых людях, застрявших в одном дне.

Влюбленная пара планирует отметить свадьбу неподалеку от небольшого американского города Палм-Спрингс. Подготовка к церемонии идет полным ходом, но парень одной из подружек невесты Найлз (Энди Сэмберг) не торопится принять в ней участие. Целый день он проводит у бассейна, где расслабляется и выпивает, однако вечером все же произносит трогательную речь в честь молодоженов.

Подход Найлза к жизни поражает старшую сестру невесты Сару (Кристин Милиоти) — молодые люди уходят со свадьбы, чтобы провести время наедине. По случайному стечению обстоятельств Сара заходит в загадочную пещеру, а утром понимает, что на календаре все еще 9 ноября, день свадьбы.

Какие еще зарубежные фильмы посмотреть вечером:

Российские

«Я худею»

Год: 2018

Жанр: комедия

Длительность: 1 час 42 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9

Рейтинг IMDb: 6,5

«Я худею» — мотивационная и веселая история о том, как важно принимать себя со всеми недостатками.

Главная героиня Аня Куликова (Александра Бортич) работает кондитером, любит вкусную еду и своего молодого человека Женю (Роман Курцын). Однако Женя недоволен внешним видом девушки: из-за ее лишнего веса он стесняется знакомить ее с друзьями, а в итоге и вовсе бросает.

Аня не готова так просто сдаться — она решает похудеть, чтобы вернуть возлюбленного. На встрече клуба анонимных обжор Аня знакомится с позитивным Колей (Евгений Кулик) — герои решают вместе бороться с лишним весом.

Однако даже после того, как Ане удается вернуться в форму, она не чувствует себя счастливой. Девушка осознает, что внутренние изменения гораздо важнее внешних, и с помощью Коли решает наладить жизнь.

«Громкая связь»

Год: 2019

Жанр: комедия

Режиссер: Алексей Нужный

Длительность: 1 час 36 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0

Рейтинг IMDb: 6,6

Еще одна картина Алексея Нужного, в этот раз — с участниками «Квартета И». «Громкая связь» основана на итальянском фильме «Идеальные незнакомцы», однако российская адаптация выглядит самобытно и оригинально. Этим картина обязана «квартетчикам» — они добавили в оригинальный сюжет свои фирменные ироничные разговоры о жизни.

По сюжету компания старых друзей встречается в загородном доме, чтобы приятно провести время. Чтобы разнообразить досуг, герои решают сыграть в необычную игру: они должны отвечать на входящие звонки на громкой связи, а также вслух зачитывать все полученные сообщения. Изначально игра напоминает безобидную шалость, но чем больше времени проходит, тем больше тайн приходится раскрывать героям.

«Серебряные коньки»

Год: 2020

Жанр: мелодрама, приключения

Длительность: 2 часа 16 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7

Рейтинг IMDb: 7,1

«Серебряные коньки» — первый российский фильм, права на который приобрел американский стриминговый сервис Netflix. Это сказочная история любви, события которой разворачиваются в рождественском Петербурге в самом конце XIX века.

Матвей (Федор Федотов) — бедный сын простого фонарщика, который получил в наследство старинные коньки. Матвей работает доставщиком — он катается по замерзшим петербургским каналам, чтобы быстрее выполнять работу. Однажды Матвей встречает дочь важного чиновника Алису (Софья Присс). Девушке не нравится ее привилегированная жизнь — она мечтает стать известным химиком.

Между молодыми людьми вспыхивают чувства, но они — представители разных сословий и поэтому не могут быть вместе. Однако Матвей и Алиса не собираются отпускать друг друга — за свое счастье и мечты они будут бороться до конца.

«Пальма»

Год: 2021

Жанр: приключения, семейный

Длительность: 1 час 50 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4

Рейтинг IMDb: 6,9

В главных ролях: Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин и овчарка Лили

Трогательная история, которая никого не оставит равнодушным. Овчарка по кличке Альма вынуждена расстаться с хозяином Игорем Польским (Ян Цапник), который улетает за границу — собаку не пускают на борт, потому что Польский потерял ее ветеринарную справку. Потерянная овчарка прячется на территории аэропорта и каждый день встречает прилетающие самолеты, надеясь, что на одном из них вернется хозяин.

Однажды в Москву прилетает девятилетний Коля (Леонид Басов) — после гибели матери он отправляется жить к отцу-пилоту Вячеславу (Виктор Добронравов). В аэропорту мальчик встречает собаку (по ошибке он начинает звать ее Пальмой) и решает помочь ей дождаться своего хозяина.

В основу фильма легла реальная история, которая произошла в московском аэропорту «Внуково» в середине 1970-х.