Лучшие фильмы на вечер: топ-10 российских и зарубежных картин
Один из простых и приятных способов провести вечер дома — посмотреть хорошее кино. Но что делать, если все популярные фильмы и сериалы были просмотрены еще во время пандемии? «Лента.ру» публикует подборку из десяти российских и зарубежных картин разных жанров, которые можно посмотреть после напряженного рабочего дня, и без спойлеров рассказывает об их сюжете и актерском составе.
Зарубежные
«Терминал»
Год: 2004
Жанр: мелодрама, комедия
Режиссер: Стивен Спилберг
Длительность: 2 часа 4 минуты
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1
Рейтинг IMDb: 7,4
В главных ролях: Том Хэнкс, Кэтрин Зета-Джонс, Стэнли Туччи
Трогательная комедия, снятая оскароносным Стивеном Спилбергом — режиссером фильмов об «Индиане Джонсе», «Поймай меня, если сможешь», «Спасти рядового Райана» и других. В центре сюжета — наивный путешественник из Кракожии (вымышленной страны в Восточной Европе) по имени Виктор Наворски (Том Хэнкс). Пока он летел в США, на его родине произошел военный переворот — Кракожии больше не существует, а паспорт Виктора и американская виза становятся недействительными.
Единственное, что может сделать Наворски — оставаться в транзитной зоне аэропорта до тех пор, пока не возобновятся обратные рейсы. Виктор плохо говорит по-английски, у него нет денег на еду и понимания, что делать дальше. Постепенно честный и трудолюбивый мужчина находит друзей среди сотрудников аэропорта и пытается построить жизнь внутри терминала.
«Стажер»
Год: 2015
Жанр: комедия, мелодрама
Режиссер: Нэнси Майерс
Длительность: 2 часа 1 минута
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6
Рейтинг IMDb: 7,1
В главных ролях: Роберт Де Ниро, Энн Хэтэуэй
Один из самых добрых фильмов о том, что свое счастье можно найти в любом возрасте. 70-летний пенсионер Бен Уитакер живет в одиночестве — его жена ушла из жизни, а сын с семьей переехал на другой конец Америки. В один момент он понимает, что больше не может сидеть без дела, и решает устроиться на работу.
Бен приходит на должность стажера в онлайн-магазин модной одежды и пытается влиться в корпоративную жизнь. Пенсионеру, молодость которого прошла без интернета и компьютеров, сложно разобраться в тонкостях новой работы — отсутствие навыков он компенсирует упорным трудом и желанием помочь другим людям.
В это же время глава компании, амбициозная Джулс Остин (Энн Хэтэуэй), проходит через тяжелый период — отношения с мужем складываются сложно, а в бизнесе возникают непредвиденные проблемы. Девушка постепенно привязывается к открытому и доброму Бену — тот помогает ей жизненными советами и относится как к дочери.
«Шпион»
Год: 2015 Жанр: комедийный боевик
Режиссер: Пол Фиг
Длительность: 1 час 59 минут
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1
Рейтинг IMDb: 7,0
В главных ролях: Мелисса Маккарти, Джейсон Стэйтем, Джуд Лоу, Роуз Бирн
Легкая комедия о тяжелой жизни супершпионов. Полная и неуверенная в себе Сьюзан Купер (Мелисса Маккарти) работает в ЦРУ на одной из самых низких должностей, но мечтает о настоящей шпионской карьере. Когда ее начальник, секретный агент Брэдли Файн (Джуд Лоу), проваливает важную миссию, Сьюзан занимает его место — теперь женщина должна выяснить местоположение ядерной бомбы и прервать сделку по ее перепродаже. Купер отправляется в путешествие по всему миру, чтобы выполнить ответственное задание и спасти человечество.
В «Шпионе» много абсурдного юмора и динамичных экшн-сцен — неловкая Сьюзан выполняет секретное задание с присущим только ей обаянием. На экране появляются и другие колоритные персонажи: избалованная миллионерша Рейна Боянова (Роуз Бирн) и лучший (по его собственному мнению) супершпион Рик Форд (Джейсон Стэйтем).
«Величайший шоумен»
Год: 2017
Жанр: мюзикл, биография, мелодрама
Режиссер: Майкл Грэйси
Длительность: 1 час 45 минут
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6
Рейтинг IMDb: 7,5
В главных ролях: Хью Джекман, Мишель Уильямс, Зак Эфрон, Зендея
Сказочная и очень красивая история о жизни Финеаса Тейлора Барнума (Хью Джекман) — человека, который создал первые цирковые шоу.
Барнум с юных лет мечтает о славе и признании. Он хочет дарить людям радость и зарабатывать деньги на людском любопытстве, однако его абсурдные идеи не пользуются успехом. Все меняется, когда предприниматель находит странных людей, которых общество считает «уродами», и решает создать собственное шоу с их участием.
Фильм о зарождении мирового шоу-бизнеса частично основан на реальных событиях — но создатели «Величайшего шоумена» добавили в картину много ярких музыкальных номеров и сделали саму историю более фантастической. Лента рассказывает о пути к мечте, важности семьи и о том, как сохранить себя в погоне за успехом.
«Прочь»
Год: 2017
Жанр: детектив, триллер, ужасы
Режиссер: Джордан Пил
Длительность: 1 час 44 минуты
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1
Рейтинг IMDb: 7,8
В главных ролях: Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Кинер
Фильм, который понравится любителям напряженных и необычных триллеров. «Прочь» удостоился премии «Оскар» за «Лучший оригинальный сценарий».
Крис Вашингтон (Дэниэл Калуя) — обычный темнокожий парень из США, работающий фотографом. Его девушка Роза (Эллисон Уильямс) приглашает Криса познакомиться с родителями. Молодой человек сильно переживает, ведь родители Розы относятся к так называемой «белой элите» и живут в уединении в шикарном загородном доме. Он все же принимает приглашение возлюбленной и приезжает, чтобы познакомиться с семьей — но ощущение, что что-то не так, не покидает его. Постепенно события начинают принимать по-настоящему пугающий оборот.
«Прочь» держит в напряжении до самого финала, а разгадка детективной истории оказывается еще страшнее, чем кажется в начале просмотра.
Обратите внимание, что возрастное ограничение фильма — 18+. Некоторые сцены могут показаться слишком тяжелыми и жестокими
«Зависнуть в Палм-Спрингс»
Год: 2020
Жанр: романтическая комедия, мелодрама, фантастика
Режиссер: Макс Барбаков
Длительность: 1 час 30 минут
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3
Рейтинг IMDb: 7,4
В главных ролях: Энди Сэмберг, Кристин Милиоти, Дж. К. Симмонс, Питер Галлахер
Нестандартное переосмысление фильма «День сурка» — картина о двух молодых людях, застрявших в одном дне.
Влюбленная пара планирует отметить свадьбу неподалеку от небольшого американского города Палм-Спрингс. Подготовка к церемонии идет полным ходом, но парень одной из подружек невесты Найлз (Энди Сэмберг) не торопится принять в ней участие. Целый день он проводит у бассейна, где расслабляется и выпивает, однако вечером все же произносит трогательную речь в честь молодоженов.
Подход Найлза к жизни поражает старшую сестру невесты Сару (Кристин Милиоти) — молодые люди уходят со свадьбы, чтобы провести время наедине. По случайному стечению обстоятельств Сара заходит в загадочную пещеру, а утром понимает, что на календаре все еще 9 ноября, день свадьбы.
Какие еще зарубежные фильмы посмотреть вечером:
- «Поймай меня, если сможешь»;
- «Дождливый день в Нью-Йорке»;
- «Социальная сеть»;
- «Эдди "Орел"»;
- «Kingsman: Секретная служба»;
- «Реальные упыри»;
- «Амели»;
- «Ла-Ла Лэнд»;
- «Сенсация»;
- «День сурка»;
- «Когда Гарри встретил Салли».
Российские
«Я худею»
Год: 2018
Жанр: комедия
Режиссер: Алексей Нужный
Длительность: 1 час 42 минуты
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9
Рейтинг IMDb: 6,5
В главных ролях: Александра Бортич, Ирина Горбачева, Евгений Кулик, Роман Курцын
«Я худею» — мотивационная и веселая история о том, как важно принимать себя со всеми недостатками.
Главная героиня Аня Куликова (Александра Бортич) работает кондитером, любит вкусную еду и своего молодого человека Женю (Роман Курцын). Однако Женя недоволен внешним видом девушки: из-за ее лишнего веса он стесняется знакомить ее с друзьями, а в итоге и вовсе бросает.
Аня не готова так просто сдаться — она решает похудеть, чтобы вернуть возлюбленного. На встрече клуба анонимных обжор Аня знакомится с позитивным Колей (Евгений Кулик) — герои решают вместе бороться с лишним весом.
Однако даже после того, как Ане удается вернуться в форму, она не чувствует себя счастливой. Девушка осознает, что внутренние изменения гораздо важнее внешних, и с помощью Коли решает наладить жизнь.
«Громкая связь»
Год: 2019
Жанр: комедия
Режиссер: Алексей Нужный
Длительность: 1 час 36 минут
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0
Рейтинг IMDb: 6,6
В главных ролях: Анастасия Уколова, Леонид Барац, Ирина Горбачева, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Мария Миронова, Камиль Ларин
Еще одна картина Алексея Нужного, в этот раз — с участниками «Квартета И». «Громкая связь» основана на итальянском фильме «Идеальные незнакомцы», однако российская адаптация выглядит самобытно и оригинально. Этим картина обязана «квартетчикам» — они добавили в оригинальный сюжет свои фирменные ироничные разговоры о жизни.
По сюжету компания старых друзей встречается в загородном доме, чтобы приятно провести время. Чтобы разнообразить досуг, герои решают сыграть в необычную игру: они должны отвечать на входящие звонки на громкой связи, а также вслух зачитывать все полученные сообщения. Изначально игра напоминает безобидную шалость, но чем больше времени проходит, тем больше тайн приходится раскрывать героям.
«Серебряные коньки»
Год: 2020
Жанр: мелодрама, приключения
Режиссер: Михаил Локшин
Длительность: 2 часа 16 минут
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7
Рейтинг IMDb: 7,1
В главных ролях: Федор Федотов, Софья Присс, Алексей Гуськов, Северия Янушаускайте, Юра Борисов
«Серебряные коньки» — первый российский фильм, права на который приобрел американский стриминговый сервис Netflix. Это сказочная история любви, события которой разворачиваются в рождественском Петербурге в самом конце XIX века.
Матвей (Федор Федотов) — бедный сын простого фонарщика, который получил в наследство старинные коньки. Матвей работает доставщиком — он катается по замерзшим петербургским каналам, чтобы быстрее выполнять работу. Однажды Матвей встречает дочь важного чиновника Алису (Софья Присс). Девушке не нравится ее привилегированная жизнь — она мечтает стать известным химиком.
Между молодыми людьми вспыхивают чувства, но они — представители разных сословий и поэтому не могут быть вместе. Однако Матвей и Алиса не собираются отпускать друг друга — за свое счастье и мечты они будут бороться до конца.
«Пальма»
Год: 2021
Жанр: приключения, семейный
Режиссер: Александр Домогаров мл.
Длительность: 1 час 50 минут
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4
Рейтинг IMDb: 6,9
В главных ролях: Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин и овчарка Лили
Трогательная история, которая никого не оставит равнодушным. Овчарка по кличке Альма вынуждена расстаться с хозяином Игорем Польским (Ян Цапник), который улетает за границу — собаку не пускают на борт, потому что Польский потерял ее ветеринарную справку. Потерянная овчарка прячется на территории аэропорта и каждый день встречает прилетающие самолеты, надеясь, что на одном из них вернется хозяин.
Однажды в Москву прилетает девятилетний Коля (Леонид Басов) — после гибели матери он отправляется жить к отцу-пилоту Вячеславу (Виктор Добронравов). В аэропорту мальчик встречает собаку (по ошибке он начинает звать ее Пальмой) и решает помочь ей дождаться своего хозяина.
В основу фильма легла реальная история, которая произошла в московском аэропорту «Внуково» в середине 1970-х.
Какие еще российские фильмы посмотреть вечером:
- «Ночной дозор»;
- «Холоп»;
- «Чебурашка»;
- «Последний богатырь»;
- «Время первых»;
- «День радио».