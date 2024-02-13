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Лучшие фильмы на вечер: топ-10 российских и зарубежных картин

Один из простых и приятных способов провести вечер дома — посмотреть хорошее кино. Но что делать, если все популярные фильмы и сериалы были просмотрены еще во время пандемии? «Лента.ру» публикует подборку из десяти российских и зарубежных картин разных жанров, которые можно посмотреть после напряженного рабочего дня, и без спойлеров рассказывает об их сюжете и актерском составе.

Лучшие фильмы на вечер: топ-10 российских и зарубежных картин
© Lenta.ru

Зарубежные

«Терминал»

Год: 2004

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссер: Стивен Спилберг

Длительность: 2 часа 4 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1

Рейтинг IMDb: 7,4

В главных ролях: Том Хэнкс, Кэтрин Зета-Джонс, Стэнли Туччи

Трогательная комедия, снятая оскароносным Стивеном Спилбергом — режиссером фильмов об «Индиане Джонсе», «Поймай меня, если сможешь», «Спасти рядового Райана» и других. В центре сюжета — наивный путешественник из Кракожии (вымышленной страны в Восточной Европе) по имени Виктор Наворски (Том Хэнкс). Пока он летел в США, на его родине произошел военный переворот — Кракожии больше не существует, а паспорт Виктора и американская виза становятся недействительными.

Единственное, что может сделать Наворски — оставаться в транзитной зоне аэропорта до тех пор, пока не возобновятся обратные рейсы. Виктор плохо говорит по-английски, у него нет денег на еду и понимания, что делать дальше. Постепенно честный и трудолюбивый мужчина находит друзей среди сотрудников аэропорта и пытается построить жизнь внутри терминала.

«Стажер»

Год: 2015

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Нэнси Майерс

Длительность: 2 часа 1 минута

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6

Рейтинг IMDb: 7,1

В главных ролях: Роберт Де Ниро, Энн Хэтэуэй

Один из самых добрых фильмов о том, что свое счастье можно найти в любом возрасте. 70-летний пенсионер Бен Уитакер живет в одиночестве — его жена ушла из жизни, а сын с семьей переехал на другой конец Америки. В один момент он понимает, что больше не может сидеть без дела, и решает устроиться на работу.

Бен приходит на должность стажера в онлайн-магазин модной одежды и пытается влиться в корпоративную жизнь. Пенсионеру, молодость которого прошла без интернета и компьютеров, сложно разобраться в тонкостях новой работы — отсутствие навыков он компенсирует упорным трудом и желанием помочь другим людям.

В это же время глава компании, амбициозная Джулс Остин (Энн Хэтэуэй), проходит через тяжелый период — отношения с мужем складываются сложно, а в бизнесе возникают непредвиденные проблемы. Девушка постепенно привязывается к открытому и доброму Бену — тот помогает ей жизненными советами и относится как к дочери.

«Шпион»

Год: 2015 Жанр: комедийный боевик

Режиссер: Пол Фиг

Длительность: 1 час 59 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1

Рейтинг IMDb: 7,0

В главных ролях: Мелисса Маккарти, Джейсон Стэйтем, Джуд Лоу, Роуз Бирн

Легкая комедия о тяжелой жизни супершпионов. Полная и неуверенная в себе Сьюзан Купер (Мелисса Маккарти) работает в ЦРУ на одной из самых низких должностей, но мечтает о настоящей шпионской карьере. Когда ее начальник, секретный агент Брэдли Файн (Джуд Лоу), проваливает важную миссию, Сьюзан занимает его место — теперь женщина должна выяснить местоположение ядерной бомбы и прервать сделку по ее перепродаже. Купер отправляется в путешествие по всему миру, чтобы выполнить ответственное задание и спасти человечество.

В «Шпионе» много абсурдного юмора и динамичных экшн-сцен — неловкая Сьюзан выполняет секретное задание с присущим только ей обаянием. На экране появляются и другие колоритные персонажи: избалованная миллионерша Рейна Боянова (Роуз Бирн) и лучший (по его собственному мнению) супершпион Рик Форд (Джейсон Стэйтем).

«Величайший шоумен»

Год: 2017

Жанр: мюзикл, биография, мелодрама

Режиссер: Майкл Грэйси

Длительность: 1 час 45 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6

Рейтинг IMDb: 7,5

В главных ролях: Хью Джекман, Мишель Уильямс, Зак Эфрон, Зендея

Сказочная и очень красивая история о жизни Финеаса Тейлора Барнума (Хью Джекман) — человека, который создал первые цирковые шоу.

Барнум с юных лет мечтает о славе и признании. Он хочет дарить людям радость и зарабатывать деньги на людском любопытстве, однако его абсурдные идеи не пользуются успехом. Все меняется, когда предприниматель находит странных людей, которых общество считает «уродами», и решает создать собственное шоу с их участием.

Фильм о зарождении мирового шоу-бизнеса частично основан на реальных событиях — но создатели «Величайшего шоумена» добавили в картину много ярких музыкальных номеров и сделали саму историю более фантастической. Лента рассказывает о пути к мечте, важности семьи и о том, как сохранить себя в погоне за успехом.

«Прочь»

Год: 2017

Жанр: детектив, триллер, ужасы

Режиссер: Джордан Пил

Длительность: 1 час 44 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1

Рейтинг IMDb: 7,8

В главных ролях: Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Кинер

Фильм, который понравится любителям напряженных и необычных триллеров. «Прочь» удостоился премии «Оскар» за «Лучший оригинальный сценарий».

Крис Вашингтон (Дэниэл Калуя) — обычный темнокожий парень из США, работающий фотографом. Его девушка Роза (Эллисон Уильямс) приглашает Криса познакомиться с родителями. Молодой человек сильно переживает, ведь родители Розы относятся к так называемой «белой элите» и живут в уединении в шикарном загородном доме. Он все же принимает приглашение возлюбленной и приезжает, чтобы познакомиться с семьей — но ощущение, что что-то не так, не покидает его. Постепенно события начинают принимать по-настоящему пугающий оборот.

«Прочь» держит в напряжении до самого финала, а разгадка детективной истории оказывается еще страшнее, чем кажется в начале просмотра.

Обратите внимание, что возрастное ограничение фильма — 18+. Некоторые сцены могут показаться слишком тяжелыми и жестокими

«Зависнуть в Палм-Спрингс»

Год: 2020

Жанр: романтическая комедия, мелодрама, фантастика

Режиссер: Макс Барбаков

Длительность: 1 час 30 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3

Рейтинг IMDb: 7,4

В главных ролях: Энди Сэмберг, Кристин Милиоти, Дж. К. Симмонс, Питер Галлахер

Нестандартное переосмысление фильма «День сурка» — картина о двух молодых людях, застрявших в одном дне.

Влюбленная пара планирует отметить свадьбу неподалеку от небольшого американского города Палм-Спрингс. Подготовка к церемонии идет полным ходом, но парень одной из подружек невесты Найлз (Энди Сэмберг) не торопится принять в ней участие. Целый день он проводит у бассейна, где расслабляется и выпивает, однако вечером все же произносит трогательную речь в честь молодоженов.

Подход Найлза к жизни поражает старшую сестру невесты Сару (Кристин Милиоти) — молодые люди уходят со свадьбы, чтобы провести время наедине. По случайному стечению обстоятельств Сара заходит в загадочную пещеру, а утром понимает, что на календаре все еще 9 ноября, день свадьбы.

Какие еще зарубежные фильмы посмотреть вечером:

Российские

«Я худею»

Год: 2018

Жанр: комедия

Режиссер: Алексей Нужный

Длительность: 1 час 42 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9

Рейтинг IMDb: 6,5

В главных ролях: Александра Бортич, Ирина Горбачева, Евгений Кулик, Роман Курцын

«Я худею» — мотивационная и веселая история о том, как важно принимать себя со всеми недостатками.

Главная героиня Аня Куликова (Александра Бортич) работает кондитером, любит вкусную еду и своего молодого человека Женю (Роман Курцын). Однако Женя недоволен внешним видом девушки: из-за ее лишнего веса он стесняется знакомить ее с друзьями, а в итоге и вовсе бросает.

Аня не готова так просто сдаться — она решает похудеть, чтобы вернуть возлюбленного. На встрече клуба анонимных обжор Аня знакомится с позитивным Колей (Евгений Кулик) — герои решают вместе бороться с лишним весом.

Однако даже после того, как Ане удается вернуться в форму, она не чувствует себя счастливой. Девушка осознает, что внутренние изменения гораздо важнее внешних, и с помощью Коли решает наладить жизнь.

«Громкая связь»

Год: 2019

Жанр: комедия

Режиссер: Алексей Нужный

Длительность: 1 час 36 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0

Рейтинг IMDb: 6,6

В главных ролях: Анастасия Уколова, Леонид Барац, Ирина Горбачева, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Мария Миронова, Камиль Ларин

Еще одна картина Алексея Нужного, в этот раз — с участниками «Квартета И». «Громкая связь» основана на итальянском фильме «Идеальные незнакомцы», однако российская адаптация выглядит самобытно и оригинально. Этим картина обязана «квартетчикам» — они добавили в оригинальный сюжет свои фирменные ироничные разговоры о жизни.

По сюжету компания старых друзей встречается в загородном доме, чтобы приятно провести время. Чтобы разнообразить досуг, герои решают сыграть в необычную игру: они должны отвечать на входящие звонки на громкой связи, а также вслух зачитывать все полученные сообщения. Изначально игра напоминает безобидную шалость, но чем больше времени проходит, тем больше тайн приходится раскрывать героям.

«Серебряные коньки»

Год: 2020

Жанр: мелодрама, приключения

Режиссер: Михаил Локшин

Длительность: 2 часа 16 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7

Рейтинг IMDb: 7,1

В главных ролях: Федор Федотов, Софья Присс, Алексей Гуськов, Северия Янушаускайте, Юра Борисов

«Серебряные коньки» — первый российский фильм, права на который приобрел американский стриминговый сервис Netflix. Это сказочная история любви, события которой разворачиваются в рождественском Петербурге в самом конце XIX века.

Матвей (Федор Федотов) — бедный сын простого фонарщика, который получил в наследство старинные коньки. Матвей работает доставщиком — он катается по замерзшим петербургским каналам, чтобы быстрее выполнять работу. Однажды Матвей встречает дочь важного чиновника Алису (Софья Присс). Девушке не нравится ее привилегированная жизнь — она мечтает стать известным химиком.

Между молодыми людьми вспыхивают чувства, но они — представители разных сословий и поэтому не могут быть вместе. Однако Матвей и Алиса не собираются отпускать друг друга — за свое счастье и мечты они будут бороться до конца.

«Пальма»

Год: 2021

Жанр: приключения, семейный

Режиссер: Александр Домогаров мл.

Длительность: 1 час 50 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4

Рейтинг IMDb: 6,9

В главных ролях: Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин и овчарка Лили

Трогательная история, которая никого не оставит равнодушным. Овчарка по кличке Альма вынуждена расстаться с хозяином Игорем Польским (Ян Цапник), который улетает за границу — собаку не пускают на борт, потому что Польский потерял ее ветеринарную справку. Потерянная овчарка прячется на территории аэропорта и каждый день встречает прилетающие самолеты, надеясь, что на одном из них вернется хозяин.

Однажды в Москву прилетает девятилетний Коля (Леонид Басов) — после гибели матери он отправляется жить к отцу-пилоту Вячеславу (Виктор Добронравов). В аэропорту мальчик встречает собаку (по ошибке он начинает звать ее Пальмой) и решает помочь ей дождаться своего хозяина.

В основу фильма легла реальная история, которая произошла в московском аэропорту «Внуково» в середине 1970-х.

Какие еще российские фильмы посмотреть вечером:

Фильмы и сериалы
Эдди "Орел"
Терминал
Поймай меня, если сможешь
Спасти рядового Райана
День радио
День сурка
Идеальный незнакомец
Оскар
Чебурашка
Громкая связь
Социальная сеть
Стажёр
Kingsman: Секретная служба
Шпион
Величайший шоумен
Последний богатырь
Прочь
Реальные упыри
Я худею
Идеальные незнакомцы
Время первых
Федор Федотов
Софья Присс
Питер Галлахер
Кристин Милиоти
Игорь Польский
Дэниэл Калуя
Нэнси Майерс
Энди Сэмберг
Пол Фиг
Роман Курцын
Анастасия Уколова
Роуз Бирн
Виктор Наворски
Михаил Локшин
Джордан Пил
Эллисон Уильямс
Кэтрин Кинер
Ян Цапник
Джейсон Стэйтем
Ростислав Хаит
Александр Демидов
Леонид Барац
Мелисса Маккарти
Кэтрин Зета-джонс
Зак Эфрон
Виктор Добронравов
Владимир Ильин
Стэнли Туччи
Камиль Ларин
Александр Домогаров
Ирина Горбачева
Мишель Уильямс
Стивен Спилберг
Мария Миронова
Алексей Нужный
Александра Бортич
Алексей Гуськов
Хью Джекман
Энн Хэтэуэй
Роберт де Ниро
Евгений Кулик
Джуд Лоу
Netflix
Международный аэропорт Внуково
ЦРУ