Фильм про Майлза Моралеса выйдет после «Человека-паука 4» с Томом Холландом

Недавно в интервью изданию Variety Эми Паскаль, продюсер всех картин про Человека-паука, рассказала о ленте про Майлза Моралеса. Фанаты уже давно ждут новостей про фильм о ещё одной версии любимого героя.

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По её словам, возможно, картина выйдет когда-нибудь в будущем после выхода ещё двух проектов про Человека-паука. Сначала планируется выпустить продолжение мультфильма «Через вселенные», а затем «Человека-паука 4» с Томом Холландом.