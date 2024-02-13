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Спасение детей из оккупированной Праги и кулинарные творения: в прокат выходят «Одна жизнь», «Лед 3» и «Рецепт любви»

На экраны российских кинотеатров выходит третья часть франшизы «Лёд», где подросшая Надя пытается осуществить мечту и завоевать заветный кубок.

В прокат выходят «Одна жизнь», «Лед 3» и «Рецепт любви»
© Кадр из фильма «Рецепт любви», 2023

Кроме того, зрители смогут посмотреть французскую ленту «Рецепт любви» о романтических отношениях двух кулинарных гениев, дебютную картину Стаси Толстой «Тайное влечение», а также основанный на реальных событиях британский фильм «Одна жизнь» с Энтони Хопкинсом в главной роли и комедию чешского производства «Знакомьтесь, пёс».

«Лёд 3»

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В продолжении истории Надя повзрослела и решила пойти по стопам матери и стать фигуристкой. Она усиленно тренируется, чтобы завоевать Кубок льда, о котором мечтала её мама. Однако отец девушки против того, чтобы дочь профессионально занималась спортом. Он боится, что она может повторить судьбу его супруги. К тому же Надя желает связать свою жизнь с хоккеистом из столицы. Горин считает, что чувства парня к дочери неискренни, и пытается разлучить пару, но это лишь больше укрепляет связь между молодыми людьми.

К своим ролям вернулись Александр Петров, Мария Аронова и Сергей Лавыгин, который появился во второй ленте. Кроме того, в актёрский ансамбль вошли Анна Савранская, Степан Белозеров, Елена Николаева и другие.

Савранская специально для проекта освоила катание на коньках.

«Признаюсь, до проб я не смотрела предыдущие части, но сейчас могу сказать, что это очень искренние фильмы. Мне кажется, «Лёд» — российский «Ла-Ла Ленд». И я безумно обрадовалась, что на съёмках нужно будет петь и танцевать, я это обожаю. А вот кататься на коньках я, выросшая в Сочи, училась с нуля», — рассказала она порталу «Кинопоиск».

Режиссёром картины выступил дебютант в полнометражном игровом кино Юрий Хмельницкий. Сценарий к ленте написали Андрей Золотарёв совместно с Аксиньей Борисовой, Олегом Маловичко и Александром Андрющенко.

«Рецепт любви» (La passion de Dodin Bouffant)

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Французский постановщик вьетнамского происхождения Чан Ань Хунг («Норвежский лес», «Вечность») за свою новую работу был признан лучшим режиссёром на Каннском кинофестивале в 2023 году.

Сюжет мелодрамы строится вокруг пары одарённых поваров, чьи творения могут восхитить даже истинных гурманов. На фоне работы, которая давно объединяет персонажей Жюльет Бинош и Бенуа Мажимеля, разворачиваются романтические отношения пары. Несмотря на то что Доден давно влюблён в Эжени и хочет жениться на ней, она раз за разом отвечает отказом, поскольку очень дорожит своей свободой. Когда героиня заболевает, Доден с нежностью заботится о ней.

По словам Жюльет Бинош, в картине показаны отношения людей, которые утратили связь с природой, землёй и её дарами.

«Люди сегодня часто заказывают еду на дом... У них нет непосредственной связи с тем, что они едят. Они покупают уже готовую еду и не ощущают, что они, собственно, получают от планеты, не ощущают всю щедрость земли. Ты сажаешь что-то, обеспечиваешь светом, водой — и ты получаешь отдачу. И я думаю, этот фильм повествует о наших отношениях с сущностью жизни — а именно о наших отношениях с землёй и о том, что у нас из этого получается», — рассказала Бинош в беседе с Deadline.

Рейтинг «свежести» ленты на сайте Rotten Tomatoes составляет 99% (при этом оценка зрителей — лишь 44%). В основу сюжета легла книга писателя Марселя Руффа La vie et la Passion de Dodin-Bouffant, Gourmet («Жизнь и страсть Додена Буффана, гурмана»).

В интервью порталу RogerEbert.com постановщик рассказал, что посвятил картину своей супруге, поддерживающей его на протяжении всей карьеры.

«Это чрезвычайно личный фильм. Он на самом деле обо мне и о моей жене. Источником вдохновения для этой истории была она. Поэтому он посвящён ей. Мне кажется, в этом фильме я определённым образом показываю свою жизнь с ней», — отметил Чан Ань Хунг.

Лента выдвигалась на премию «Оскар» от Франции.

«Тайное влечение»

В центре сюжета драматической мелодрамы — молодая актриса Вета, стремящаяся достичь успеха в профессии. В осуществлении мечты девушке помогает мастер курса. Однажды новый знакомый — режиссёр Роман — предлагает ей роль в постановке «Анна Каренина». Постепенно углубляясь в работу, героиня сталкивается с глубинной травмой, связанной с уходом отца из семьи, а также с предательствами, которые могут стоить ей карьеры.

Премьера «Тайного влечения» состоялась на 45-м Московском международном кинофестивале в апреле 2023 года. Режиссёром ленты выступила Стася Толстая, для которой картина стала дебютом в полнометражном игровом кино.

«Первый фильм — это целая жизнь. Первое высказывание, в которое ты вкладываешь всего себя без остатка. Ты отдаёшь всё, что накопилось в тебе до момента первого съёмочного дня. Поэтому, на мой взгляд, дебюты всегда получаются самыми искренними, — цитирует её «Вокруг ТВ». — В творчестве я стремлюсь к честным переживаниям, безумной красоте и искренним чувствам. Вот, собственно, главные компоненты нашего фильма».

Роли в ленте исполнили Мария Янычева, Антон Рогачев, Роза Хайруллина, Найк Борзов и другие. Подробнее о фильме — в материале RT.

«Одна жизнь» (One Life)

В основу биографической драмы легла реальная история Николаса Уинтона, который перед началом Второй мировой войны спас 669 детей еврейского происхождения из оккупированной нацистами Праги. Главную роль исполнил Энтони Хопкинс. Также в ленте задействованы Хелена Бонем Картер, Марта Келлер, Джонатан Прайс и Джонни Флинн, который сыграл молодого Уинтона.

В фильме герой Хопкинса предаётся воспоминаниям и мучается из-за того, что ему не удалось спасти всех еврейских детей.

В картине воссоздана сцена из реальной жизни, когда Уинтон был гостем телепередачи «Это жизнь». В ответ на вопрос ведущей Эстер Ранцен: «Есть ли в зале кто-то, кто обязан своей жизнью Николасу Уинтону?» — со своих мест поднимаются все зрители.

Ленту снял Джеймс Хоуз, ранее работавший над сериалами «Чёрное зеркало», «Доктор Кто», «Страшные сказки» и другими проектами.

Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2023 года. Критики и зрители высоко оценили картину. Её рейтинг «свежести» на сайте Rotten Tomatoes составляет 90%, а оценка аудитории — 96%.

«Одна жизнь» — это невероятное кино. На фоне череды событий оно показывает нам, как один человек может запустить эффект домино и сколько хорошего, несмотря на множество препятствий, может сделать для мира группа людей, объединённая общей целью», — написал Аласдер Лит в своей рецензии для портала Novastream.

«Знакомьтесь, пёс» (Řekni to psem)

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В центре комедийной картины чешского производства — 30-летняя Дина, у которой начинается череда проблем в личной жизни: сначала девушка получает в подарок пса (собак она терпеть не может, так как боится их), а затем узнаёт, что жених изменяет ей с подругой. Попытки пристроить четвероногого не увенчаются успехом, однако именно он вернёт радость в жизнь героини.

В рецензии на портале film.moviezone.cz отмечается, что авторы ленты осознанно решили не нагружать зрителей напряжёнными и чересчур драматичными сценами — отсюда и лёгкое повествование. А сюжет довольно прозрачен, однако это нисколько не мешает восприятию романтической комедии.

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