Как перестать бояться темноты? Обзор мультфильма «Орион и Тьма»

Жил-был мальчик по имени Орион, было ему 11 лет, и боялся он примерно… всего. Насекомых, злых мальчишек, катастроф на каждом шагу — и так боялся, что обратил на себя внимание того, кого страшился больше всего. Воплощения Тьмы. Которое — бу! — взяло и явилось мальчику для разъяснения ситуации. Испугались? А вот Орион — да!

© tlum.ru

Мультфильм «Орион и Тьма» вышел 2 февраля на Netflix, а сняли его на студии DreamWorks — о чём зрителей оповещает красивая, тематично оформленная под проект заставочка. Тлум.Ру делится, что в этой истории полезного, интересного и странного — такое тоже нашлось.

Что в основе?

«Орион и Тьма» — экранизация одноимённой повести британской писательницы и художницы Эммы Ярлетт, известной на своей родине душевными иллюстрированными книгами для малышей. Собственно, эта история — из той же серии. Маленькая книжица с огромными картинками рассказывает добрую сказку о боязливом мальчике, Тьме и их совместном путешествии против страхов. Самое то прочитать младшему дошкольнику перед сном. Минут за 10 всю целиком.