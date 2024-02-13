Фонд кино впервые исключил из списка кинокомпаний Bazelevs и «Марс Медиа»

Список компаний-лидеров является важным показателем в индустрии, так как они конкурируют за государственную поддержку при съемках кинофильмов, пишет Life.ru . Однако причины и основания решения Фонда кино оставлены без объяснения.

Тимур Бекмамбетов, известный режиссер, чья компания «Базелевс» была исключена из списка, родом из Казахстана, но добился успеха именно в российском кинематографе. В последние годы он активно развивал свой бизнес, ориентированный как на российский, так и на международный рынок. Тем не менее, его карьера и компания стали предметом обсуждения в связи с переездом режиссера в США и продажей части своего бизнеса после начала спецоперации.