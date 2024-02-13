Зорро в России — опубликован первый тизер нового сериала

Российский телеканал ТВ-3 объявил о намерении снять свою версию приключений Зорро в формате сериала. Сейчас проект находится на стадии написания сценария.

© Сq.ru

Актер на главную роль не объявлен, однако создатели сериала уже опубликовали концептуальный трейлер. В ролике герой носит котелок и рыжую бородку. Действие сериала развернется в 1840 году.

Зорро, спасаясь от преследования губернатора Калифорнии, бежит в Российскую империю, но враги настигают его и там. Сам сценарий не выглядит таким уж фантастичным, так как в 1840 году на границе с испанской Калифорнией все еще функционировал российский форт Росс — самая южная граница Русской Америки.