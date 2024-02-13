Вышел трейлер фэнтези «Девица» с Милли Бобби Браун

«Девица» расскажет историю принцессы Элоди, которая готовится выйти замуж. Внезапно супружеская идиллия разрушается, когда родители жениха отдают её на съедение дракону — однако девушка решает бороться за свою жизнь до самого конца и вернуться к правлению над королевством.