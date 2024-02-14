Романтические фильмы: подборка кинолент для вечера вдвоем
Близится один из самых романтичных праздников — День всех влюбленных. Это отличный повод провести время со второй половинкой, приготовить что-то вкусное и устроить романтических киномарафон.
Популярный блогер Олимпия Ивлева подготовила подборку из лучших кинолент для романтического вечера, чтобы вам не пришлось ломать голову над выбором!
"Дождливый день в Нью-Йорке"
Не знаю, кто любит иронию и сарказм так, как Вуди Аллен! Каждый его фильм — это полноценное сатирическое высказывание на общество и его пороки. В фильме у нас есть двое влюбленных, Гэтсби и Эшли. Они отправляются в Нью-Йорк, где Эшли нужно взять интервью у известного режиссера, и сначала все максимально романтично — Центральный парк, планы на романтический ужин, но затем парочка волею судьбы разъединяется, и тут происходит поворотная встреча! Отдельную роль в этом фильме играет Нью-Йорк — он показан так красиво, изящно и элегантно, что хочется уже спланировать путешествие. При этом фильм не слащавый, а скорее, очень приближен к жизни, поэтому однозначно советую посмотреть!
"С любовью, Рози"
Классический ромком с Лили Коллинз и Сэмом Клафлином. В центре сюжета — лучшие друзья, которые фактически выросли вместе, но их чувства друг к другу постоянно не совпадали со “временем” — то Алекс был влюблен в Рози, то она в него, но всегда появлялись какие-то мешающие обстоятельства. В этом фильме прекрасно все — картинка, актеры, химия между ними, смешные диалоги. В какой-то момент вы захотите плакать горькими слезами, а в другой смените их на слезы счастья — в общем, этот фильм точно должен быть в списке must-see на 14 февраля.
"Пассажиры"
А теперь отправляемся в космос. Главные герои — пассажиры космического корабля, летящего в сторону планеты, которая станет для них новым домом. Но из-за сбоя в системе один пассажир просыпается, а потом решает разбудить еще одну девушку, чтобы не коротать время в одиночестве. Фильм для романтиков и для тех, кто любит и ценит кино, которое ставит вопросы о главных жизненных проблемах.
"Ты умеешь хранить секреты?"
Главная героиня проваливает деловую встречу и возвращается из командировки, готовясь к разносу от начальства. Но самолет попадает в турбулентность, и Эмма от страха вываливать все свои секреты сидящему рядом случайному мужчине. Но все переворачивается вверх дном, когда она узнает, что он — директор компании, в которой она работает! Легкая романтическая комедия с хорошими актерами. Это отличный выбор для тех, кто хочет не загружать свою голову вопросами, а просто провести время с любимым человеком.
"Голая правда"
Еще одно сокровище ромковов на все времена! Он — настоящая звезда и мачо, который не понимает, зачем вообще нужно равноправие полов, а она — карьеристка и продюсер на телевидении, которая ненавидит таких, как он. Но им приходится работать вместе. Как понимаете, пламя между ними разгорается нешуточное! Актёров подобрали отличных – Джерард Батлер и Кэтрин Хайгл. Дуэт получился просто потрясающим. Столько эмоций, столько силы в их игре, что ты просто проживаешь эту историю вместе с героями!