Романтические фильмы: подборка кинолент для вечера вдвоем

Близится один из самых романтичных праздников — День всех влюбленных. Это отличный повод провести время со второй половинкой, приготовить что-то вкусное и устроить романтических киномарафон.

© Кадр из фильма "Ты умеешь хранить секреты?"

Популярный блогер Олимпия Ивлева подготовила подборку из лучших кинолент для романтического вечера, чтобы вам не пришлось ломать голову над выбором!

"Дождливый день в Нью-Йорке"

Не знаю, кто любит иронию и сарказм так, как Вуди Аллен! Каждый его фильм — это полноценное сатирическое высказывание на общество и его пороки. В фильме у нас есть двое влюбленных, Гэтсби и Эшли. Они отправляются в Нью-Йорк, где Эшли нужно взять интервью у известного режиссера, и сначала все максимально романтично — Центральный парк, планы на романтический ужин, но затем парочка волею судьбы разъединяется, и тут происходит поворотная встреча! Отдельную роль в этом фильме играет Нью-Йорк — он показан так красиво, изящно и элегантно, что хочется уже спланировать путешествие. При этом фильм не слащавый, а скорее, очень приближен к жизни, поэтому однозначно советую посмотреть!

"С любовью, Рози"

Классический ромком с Лили Коллинз и Сэмом Клафлином. В центре сюжета — лучшие друзья, которые фактически выросли вместе, но их чувства друг к другу постоянно не совпадали со “временем” — то Алекс был влюблен в Рози, то она в него, но всегда появлялись какие-то мешающие обстоятельства. В этом фильме прекрасно все — картинка, актеры, химия между ними, смешные диалоги. В какой-то момент вы захотите плакать горькими слезами, а в другой смените их на слезы счастья — в общем, этот фильм точно должен быть в списке must-see на 14 февраля.

"Пассажиры"

А теперь отправляемся в космос. Главные герои — пассажиры космического корабля, летящего в сторону планеты, которая станет для них новым домом. Но из-за сбоя в системе один пассажир просыпается, а потом решает разбудить еще одну девушку, чтобы не коротать время в одиночестве. Фильм для романтиков и для тех, кто любит и ценит кино, которое ставит вопросы о главных жизненных проблемах.

"Ты умеешь хранить секреты?"

Главная героиня проваливает деловую встречу и возвращается из командировки, готовясь к разносу от начальства. Но самолет попадает в турбулентность, и Эмма от страха вываливать все свои секреты сидящему рядом случайному мужчине. Но все переворачивается вверх дном, когда она узнает, что он — директор компании, в которой она работает! Легкая романтическая комедия с хорошими актерами. Это отличный выбор для тех, кто хочет не загружать свою голову вопросами, а просто провести время с любимым человеком.

"Голая правда"