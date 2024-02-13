Режиссер байопика об Эми Уайнхаус заявил, что ее семья не участвовала в создании картины
Режиссер предстоящего биографического фильма об Эми Уайнхаус «Back To Black» рассказал, что ее семья «не участвовала» в производстве фильма.
В фильме, названном в честь прорывного второго и последнего студийного альбома Уайнхаус, будут показаны годы жизни культовой звезды в Лондоне и ее стремительный путь к славе.
Режиссер байопика Сэм Тейлор-Джонсон рассказал в интервью изданию Empire, что семья Уайнхаус не участвовала в создании фильма.
Он добавила:
«Мне было важно встретиться с ними из уважения. Но они не участвовали в производстве фильма… в смысле, они не могли ничего изменить. Они не могли диктовать мне, как мне снимать. Иначе я бы за это не взялся».
Несмотря на это, режиссер подтвердил, что отец Уайнхаус Митч уже посмотрел картину.
«Я знаю, что он видел фильм. Меня там не было. Я с ним не разговаривал. Я думаю, что он держит свои чувства при себе. Для меня было важно, чтобы во время съемок фильма в моей сфере не было шума.
Мне не нужно было одобрение семьи. Все права на музыку были одобрены Universal и Sony. Мне хотелось дать как можно больше правды об Эми, а отношения Эми она любила своего отца, независимо от того, считаем ли мы, что он поступал правильно или неправильно», — сказал Тейлор-Джонсон.
Сценарист Мэтт Гринхал, который ранее сотрудничал с Тейлор-Джонсон в фильме «Мальчик из ниоткуда» , сказал, что фильм хотел рассказать историю с точки зрения певицы, используя ее песни и тексты.
«Это творческий фильм. Я знаю, что многие люди до сих пор не могут этого понять... Это мой взгляд на жизнь Эми, а также взгляд Сэма на жизнь Эми...».
Несмотря на это, родители Уайнхаус ранее одобрили фильм и заявили:
«Мы очень рады, что StudioCanal, Focus Features и Monumental снимают этот фильм, прославляющий выдающееся музыкальное наследие нашей дочери Эми и демонстрирующий ее талант так, как он того заслуживает».
Ранее мы писали о том, когда картина выйдет на большие экраны.