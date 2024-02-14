В фильме «Неуловимые мстители» обнаружили киноляпы с одеждой героев

Зрители нашли несколько киноляпов в картине режиссера Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители», пишет РБК.

© Кадр из фильма «Неуловимые мстители»

В финальной сцене командарм Буденный благодарит Даньку, Ксанку, Валерку и Яшку за подвиги. Подростки жмут руку военачальнику, при этом шинели у всех нараспашку. Спустя мгновение воротники у всей четверки оказываются застегнутыми на все пуговицы.

В сцене с погоней за каретой на голове у казачка видна папаха из овчины и каракуля. После остановки кареты с головы убитого сваливается куда более мохнатая шапка.