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В фильме «Неуловимые мстители» обнаружили киноляпы с одеждой героев

Зрители нашли несколько киноляпов в картине режиссера Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители», пишет РБК.

В фильме «Неуловимые мстители» обнаружили киноляпы с одеждой героев
© Кадр из фильма «Неуловимые мстители»

В финальной сцене командарм Буденный благодарит Даньку, Ксанку, Валерку и Яшку за подвиги. Подростки жмут руку военачальнику, при этом шинели у всех нараспашку. Спустя мгновение воротники у всей четверки оказываются застегнутыми на все пуговицы.

В сцене с погоней за каретой на голове у казачка видна папаха из овчины и каракуля. После остановки кареты с головы убитого сваливается куда более мохнатая шапка.

Ранее киноляп обнаружили в фильме режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». В начальных титрах появляется надпись с ошибкой в слове «исключительно», передает «Радиоточка НСН».

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Ирония судьбы, или с легким паром!
Эльдар Рязанов