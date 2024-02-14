Каким получился второй сезон «Вражды»

На телеканале FX выходит второй сезон гламурной антологии «Вражда», посвященный одному из самых известных писателей США середины XX века Трумэну Капоте и его сложным отношениям с представительницами нью-йоркского бомонда. Режиссером большинства эпизодов выступил классик авторского кино Гас Ван Сент («Умница Уилл Хантинг», «Мой личный штат Айдахо»). Каким получился этот во многом ревизионистский взгляд на громогласный скандал между Капоте и его подругами-«лебедями», некогда пронзивший американскую элиту, рассказывает «Лента.ру».

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1955 год. Малоизвестный, но очень обаятельный писатель Трумэн Капоте (Том Холландер) завоевывает сердца представителей высшего света на званом ужине, разбалтывая скандальную тру-крайм историю о расправившейся с мужем модели и радиоактрисе Энн Вудворд (Деми Мур). Этот рассказ он обещает перенести на страницы нового романа, а потому просит сидящего напротив главу CBS Уильяма Пейли (Трит Уильямс) попридержать в узде его журналистов из «60 минут». Пейли же, восхищенный ораторскими способностями гостя, просит супругу Бэйб (Наоми Уоттс) отныне звать его на все, непременно все вечера.

1968 год. Капоте, уже издавший «Завтрак у Тиффани» светский лев, успокаивает разъяренную Бэйб, только что узнавшую об измене супруга. Развод — не лучшее решение, ведь провинность одного из самых влиятельных людей в стране можно потребовать искупить бесценным, но при этом имеющим точный ценник искусством. Жеманный товарищ скармливает подруге валиум и укладывает спать, поглаживая по руке и обещая, что из всех людей на свете уж он-то ее ни за что не обидит. Но уже скоро сам создаст связанное с Бэйб произведение искусства, за которое всем придется заплатить определенную цену.

А вот на дворе и 1970-е

Беспробудный пьяница Капоте тщетно пытается вернуть расположение Бэйб и ее подруг. Те и слышать ничего не хотят о скандальном писателе, который предательски раскрыл тайны и сплетни из их окружения общественности на страницах Esquire. Об измене Уильяма успел пересудачить чуть ли не весь Нью-Йорк, а Бэйб вдобавок подкашивает раковая опухоль. На смертном одре ее явно подмывает простить бывшего близкого товарища, однако верные подруги отвергают любые попытки писателя попасть обратно в их круг общения.

Второй сезон «Вражды» не щадит зрителя: хронология событий на самом деле здесь спутана, а почти вся информация, связывающая героев сериала с реальными прообразами и событиями, подается скупо и легко ускользает из поля зрения. Все же в центре внимания здесь — не фактическая вражда Капоте со светскими львицами Нью-Йорка, которая, хоть для своего времени и была событием весьма скандальным и громким, в 2024 году способна заинтересовать слабо. Какая трагедия — обидевшиеся подруги перестали пускать писателя на званые ужины!

Поэтому «Капоте против “лебедей”» регулярно отступает от основного конфликта, пускаясь в отвлеченные, куда более глубинные размышления.

Это пафосные или простые истины о верности и власти, дружбе и цинизме, а также о тонкой грани между литературным искусством и таблоидной сенсацией, спровоцированной жаждой наживы

Действия участников событий в таких реалиях подвергаются серьезной ревизии. Акценты, по крайней мере в первых трех эпизодах, расставляются весьма однозначно: обманутые литератором женщины, или, как сам он их называет, «лебеди» (их, помимо Уоттс, играют Дайан Лэйн, Калиста Флокхарт и Хлоя Севиньи) представлены гордыми жертвами, которые сплачиваются перед обидчиком, демонстрируя искреннюю верность друг другу. Капоте же больше кажется жадным до привилегий и комфорта высшего света паразитом, прикрывающимся разглагольствованиями о высшей ценности литературного произведения.

Если неоднозначность поступков писателя (в исполнении гениального актера Филипа Сеймура Хоффмана) в полнометражной ленте «Капоте» 2005 года искупалась высшей целью уже с точки зрения режиссера Беннетта Миллера, то Гас Ван Сент это оправдание вкладывает лишь в уста Тома Холландера, поверить которому на слово оказывается не так то легко. Звезда второго плана из «Пиратов Карибского моря» здесь выдает яркую и запоминающуюся игру, которая, однако, как будто в любой момент готова превратить его героя в жесткую и издевательскую карикатуру, с одной стороны, разглагольствующую о превосходстве искусства над ничтожными тайнами, с другой — за счет этих самых тайн и существующую.

Впрочем, кажется, эту неоднозначность главного героя Ван Сент выводит на передний план абсолютно сознательно

Его Капоте — человек с виду легкий и душевный, но при этом глубоко травмированный, подверженный всевозможным страстям и зависимостям. Но и точку в этой характеристике ставить рановато — сам сериал в своей структуре еще с первых сцен водит за нос, представая поначалу эдакой сатирой на высший свет (комичными и излишне чопорными выглядят и мелкие сплетни больших людей за большим столом, и истерика Бэйб из-за простыней, запачканных менструальной кровью любовницы мужа), однако вскоре обнажается и искренность этого позолоченного мира, в котором есть место настоящим и сильным чувствам.

Ровно таким же изменчивым оказывается и визуальный стиль «Вражды», сперва конвенциональный, но затем срывающийся на откровенно галлюциногенные сцены, сопровождающие алкогольно-таблеточный угар главного героя, а в третьей серии и вовсе лишающий картинку красок. Быть может, похожие откровения-перевертыши ждут и образ сериального Капоте, да и жертвенный героизм женских персонажей в итоге обернется лишь наваждением. Но чтобы проверить это, сериалу потребуется дать еще немного времени.