В прокате — «Лед 3» c Александром Петровым. Каким получилось продолжение российского народного блокбастера?

В прокате «Лед 3» — финальный фильм трилогии про союз фигуристки и хоккеиста, случившийся на замерзшей поверхности Байкала. В продолжении праздничной франшизы к своим ролям вернулись Александр Петров и Мария Аронова. «Лента.ру» рассказывает, почему и новая картина уверенно удовлетворяет запросы российского зрителя.

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Фигуристка Надя Горина (Анна Савранская) закончила школу и готовится к тренировкам перед попыткой завоевать «Кубок льда». Награда, как помнят зрители, в свое время ускользнула от ее покойной матери, так что мотивация у девушки железная. В этот критический момент по болезни с дистанции сходит тренер Нади Ирина Шаталина (Мария Аронова). Надиного папу, хоккеиста Сашу Горина (Александр Петров), беспокоит дочкин артроз, собственный ветеранский по меркам спорта возраст и наглый нападающий из команды-соперника Сергей Орлов (Степан Белозеров).

Дата выхода: 14 февраля Страна: Россия Продолжительность: 2 ч 9 мин Режиссер: Юрий Хмельницкий В ролях: Александр Петров, Мария Аронова, Анна Савранская

И вот, когда бессменный Иваныч (Сергей Лавыгин) уступает Горину тренерскую должность, его место в команде на один сезон занимает как раз Орлов. Юноша, разумеется, немедленно начинает ухаживать за Надей и тайно бегать к Шаталиной в больницу, чтобы помогать ей тренироваться. Цель абсолютно всех героев — помочь Наде сделать четверной тулуп, к чему не располагают ни обстоятельства, ни возраст. Зато на помощь всегда приходят песни.

Шесть лет назад в успехе первого «Льда» были некоторые обоснованные сомнения. Режиссер-дебютант Олег Трофим, штампованный мелодраматический сюжет и главное — популярные песни (от Титомира до Земфиры), которые герои начинали петь ни с того ни с сего. Последнее обстоятельство долго скрывали — чтобы сделать публике сюрприз и не отпугнуть заранее. В результате «Лед» стал кассовым хитом, а через два года продюсеры дозрели до сиквела. Режиссер Жора Крыжовников дополнил микс спортивной мелодрамы и «Старых песен о главном» переосмысленной сюжетной аркой из фильма Роберта Бентона «Крамер против Крамера» и выключил из успешного уравнения Аглаю Тарасову. Центральным персонажем остался экс-хоккеист Саша Горин, который, вследствие вышеозначенных обстоятельств, превратился в отца-одиночку.

Третий фильм, как кажется задним числом, был неизбежен — все-таки «трилогия» звучит лучше, чем «дилогия». Крепнущие ассоциации с одноименной духовидческой трилогией Владимира Сорокина — скорее всего, случайность. Впрочем, отметим, что «говорить сердцем» призывают оба художественных цикла

«Лед 2» с его экспериментами и чистотой жанра драматического мюзикла окупился с некоторым скрипом, так что квартет сценаристов (Андрей Золотарев, Аксинья Борисова, Александр Андрющенко, Олег Маловичко) вернулся к старым жанровым схемам. Надя Горина выросла и стала похожа на маму не только внешне, но и в плане амбиций. В сюжете вновь возникает московская часть, в которой роль инфернального тренера вместо Яна Цапника занимает Елена Николаева. Болевым центром картины остается герой Александра Петрова — авторы, кажется, и сами признали, что зря в первом фильме выпускали его на лед только спустя час экранного времени.

Надя, соответственно, здесь не столько главная героиня, сколько сюжетный двигатель. Она мечется по замерзшему Байкалу, влюбляется в увальня-хоккеиста и заставляет папу нервничать. Уроки Крыжовникова по углублению драматизма в фильме-празднике были восприняты лишь в том смысле, что у тренера Шаталиной теперь появилась онкология. Мария Аронова большую часть фильма проводит бритой наголо в стерильных интерьерах больницы, что не мешает ей продолжать убедительно изображать Аллу Тарасову. Однофамилица великой женщины-тренера Аглая тоже появляется в виде несколько повзрослевшего с момента безвременной кончины призрака.

Впрочем, в мире зимнего фильма, где ни у кого не идет пар изо рта, очевидно, может случиться и не такое

Еще одна важная деталь наследия франшизы — постановку «Льда 3» доверили режиссеру-дебютанту Юрию Хмельницкому. Это обстоятельство сообщает картине необходимую энергичность взгляда. Хмельницкий почти не спотыкается о заботливо разложенные сценаристами попытки оформить некий канон трилогии, разбросав по сюжету бесконечные отсылки к прошлым фильмам.

Еще в фильме, конечно, есть песни, обеспечивающие ему статус народного караоке-мюзикла. Саундтрек «Льда 3» тоже наследует первому фильму и мечется от «Я свободен» группы «Кипелов» до «Если в сердце живет любовь» Юлии Савичевой, прославленной еще сериалом «Не родись красивой». Наиболее рискованный номер — «Любовь» Дельфина, решенная в виде душераздирающего дуэта Петрова и Савранской. В музыкальной части традиционно хватает стыдных моментов, которыми создатели явно упиваются. Апогея эти эмоции, пожалуй, достигают в момент, когда два персонажа буквально отрываются от земли. Впрочем, обрамлен этот фестиваль музыкального бессознательного двумя бронебойными советскими хитами — «Ветром перемен» и «Крылатыми качелями». Последняя композиция звучит в той же аранжировке, что и на титрах прошлогоднего сериала «Фишер» (но без тамошних пугающих искажений). Это неудивительно: Олег Карпачев стал новым композитором-фаворитом Федора Бондарчука и компании Art Pictures и написал музыку к обоим проектам.

О франшизе «Лед», разумеется, интереснее всего говорить не в категориях художественного качества, а как о социокультурном феномене. Прошлые картины сообщали, что зрители охотно идут в кино спеть знакомые песни, а сюжет — дело второе. «Лед 3» впервые безупречно попадает в безусловно существующий запрос на новый рецепт духоподъемного народного фильма. Нет ничего удивительного в том, что и российское кино, и его зрители пасуют перед реальностью, которая то течет с крыш мутным потоком, то замирает над головой зловещими сосульками. «Лед 3», действие которого разворачивается не здесь и сейчас, а в каком-то утопическом пространстве (если посчитать, то речь о второй половине 2030-х) предлагает действительности внятно сформулированную альтернативу, бликующую свойским обаянием Александра Петрова. Если схема окажется рабочей, то разрастания франшизы точно не избежать. В этом случае хотелось бы увидеть спин-оффы, посвященные тренеру Иванычу и спортивному доктору Шелепихину, которого сыграл режиссер сериалов Happy End и «Балет» Евгений Сангаджиев.