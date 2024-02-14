Apple продлила сериал «Вторжение» про пришельцев на третий сезон

Издание Variety сообщило, что Apple приняла решение продлить научно-фантастический сериал «Вторжение» на третий сезон. Судя по всему, проект показывает неплохие результаты по рейтингу и просмотрам.

© Чемпионат.com

«Вторжение» — сериал, посвящённый вторжению пришельцев на Землю. В шоу показывают людей и то, как они переживают нападение в разных точках планеты.

Шоураннерами выступают Дэвид Вейл и Саймон Кинберг. Кинберг подчеркнул, что третий сезон будет ещё масштабнее предыдущих.

Я очень горжусь первыми двумя сезонами сериала и тому, какими они получились благодаря Apple TV+, нашему актёрскому составу и команде. Новые серии будут ещё масштабнее, а ставки вырастут.