В прокат вышла заключительная часть драмы «Лед»

Третья часть спортивной мелодрамы "Лед" выходит в прокат 14 февраля. Новый фильм станет заключительной частью франшизы и финалом истории хоккеиста Саши Горина в исполнении Александра Петрова, сообщили создатели картины на премьере в столичном киноцентре "Октябрь".

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"Сегодняшняя премьера - большой праздник. Мы отмечаем долгожданное завершение нашей трилогии "Лед" - истории, о которой нас спрашивали сами зрители. Они поверили в нашу сказку и позволили нам всем вместе каждое 14 февраля возвращаться в нее", - сказал генеральный продюсер фильма Федор Бондарчук.

В новом фильме девочка Надя выросла и стала фигуристкой. Теперь она мечтает о "Кубке льда", как когда-то мечтала ее мама. Отец героини Саша Горин возражает против спортивной карьеры дочери, поскольку оберегает ее от любых трудностей. На тайной тренировке Надя знакомится с молодым хоккеистом из Москвы, в которого влюбляется. Главные роли в фильме исполнили молодые актеры Анна Савранская и Степан Белозеров. Александр Петров и Мария Аронова вернулись к ролям хоккеиста Саши Горина и тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной.

По словам одного из сценаристов фильма Андрея Золотарева, заключительная часть стала наиболее лиричной во всей трилогии. "По-моему, эта история сделана на такой высокой ноте, но спойлерить ее не буду. Мне кажется, она закрывает те вопросы, которые у нас возникали и в первой, и во второй части, полностью отдает наши долги, отдает все то, что мы должны зрителям", - сказал он журналистам. Для Золотарева "Лед 3" стал первой трилогией в карьере. Он также является автором сценария к фильмам "Лед" и "Лед 2".

Режиссерское кресло нового фильма занял выпускник школы кино и телевидения "Индустрия" Юрий Хмельницкий, для которого "Лед 3" стал дебютным полнометражным фильмом. В первой части, снятой Олегом Трофимом в 2017 году, герой Петрова познакомился с фигуристкой Надей в исполнении Аглаи Тарасовой и помог ей вернуться на лед после травмы. Во второй части режиссера Жоры Крыжовникова у пары родилась дочь Надя, но Горин вынужден воспитывать девочку в одиночку, которая, как и мама, мечтала стать фигуристкой. По словам Хмельницкого, после Трофима и Крыжовникова он приступал к работе над третьей частью франшизы с волнением и трепетом, поскольку хотел сделать "масштабное и хорошее зрительское кино".

"Во-первых, это дебют. Для дебютанта - это огромная стена, которую, кажется, невероятно сложно преодолеть. Более того, первую часть снимал Олег Трофим, он был мои первым художественным руководителем на моем первом коротком метре в киношколе. На втором "Льду" я проходил практику, когда учился в киношколе, когда его снимал Андрей Николаевич Першин, он же Жора Крыжовников. Поэтому для меня это большая честь, большое событие и большое волнение. <...> Мне кажется, что герои фильма заслуживают награды, и, я надеюсь, что в третьей части они эту награду получают. Я с уверенностью могу сказать, что это заключительная часть "Льда", но я надеюсь, что количество эмоций, которые получит зритель, будет утроено", - сказал режиссер, отвечая на вопрос ТАСС.

О франшизе "Лед"

Генеральные продюсеры фильма Михаил Врубель и Александр Андрющенко поблагодарили со сцены съемочные группы первой и второй картины, в частности Аглаю Тарасову, Милоша Биковича, Олега Трофима и Жору Крыжовникова. "В третьей части мы заостряем внимание на новом поколении семьи Гориных, на подросшей дочери. Колесо Сансары, о котором мы пели в конце второй части, наконец-то провернулось до конца. И мне приятно отметить, что эту историю о новом поколении делает новое поколение кинематографистов, потому что в 2016 году, когда мы снимали первый "Лед", мы были сами в какой-то мере дебютанты, Сашу Петрова еще никто на улицах не узнавал и не брал автографы. И многие ключевые профессионалы здесь, которые создавали "Лед 3", в тот момент еще даже в кино не работали", - сказал Андрющенко.

Премьера картины "Лед" режиссера Олега Трофима состоялась 14 февраля 2018 года. Фильм стал лидером кинопроката в этот день, заработав около 200 млн рублей. Картина посвящена драматической истории фигуристки Нади, которая из-за ошибки партнера получает травму и попадает в больницу. Рядом с Надей появляется хоккеист Саша, которому предстоит вернуть бывшей чемпионке веру в себя и помочь осуществить мечту.