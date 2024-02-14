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В прокат вышла заключительная часть драмы «Лед» с Александром Петровым

Третья часть спортивной мелодрамы "Лед" выходит в прокат 14 февраля. Новый фильм станет заключительной частью франшизы и финалом истории хоккеиста Саши Горина в исполнении Александра Петрова, сообщили создатели картины на премьере в столичном киноцентре "Октябрь".

В прокат вышла заключительная часть драмы «Лед»
© Кадр из трейлера

"Сегодняшняя премьера - большой праздник. Мы отмечаем долгожданное завершение нашей трилогии "Лед" - истории, о которой нас спрашивали сами зрители. Они поверили в нашу сказку и позволили нам всем вместе каждое 14 февраля возвращаться в нее", - сказал генеральный продюсер фильма Федор Бондарчук.

В новом фильме девочка Надя выросла и стала фигуристкой. Теперь она мечтает о "Кубке льда", как когда-то мечтала ее мама. Отец героини Саша Горин возражает против спортивной карьеры дочери, поскольку оберегает ее от любых трудностей. На тайной тренировке Надя знакомится с молодым хоккеистом из Москвы, в которого влюбляется. Главные роли в фильме исполнили молодые актеры Анна Савранская и Степан Белозеров. Александр Петров и Мария Аронова вернулись к ролям хоккеиста Саши Горина и тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной.

По словам одного из сценаристов фильма Андрея Золотарева, заключительная часть стала наиболее лиричной во всей трилогии. "По-моему, эта история сделана на такой высокой ноте, но спойлерить ее не буду. Мне кажется, она закрывает те вопросы, которые у нас возникали и в первой, и во второй части, полностью отдает наши долги, отдает все то, что мы должны зрителям", - сказал он журналистам. Для Золотарева "Лед 3" стал первой трилогией в карьере. Он также является автором сценария к фильмам "Лед" и "Лед 2".

Режиссерское кресло нового фильма занял выпускник школы кино и телевидения "Индустрия" Юрий Хмельницкий, для которого "Лед 3" стал дебютным полнометражным фильмом. В первой части, снятой Олегом Трофимом в 2017 году, герой Петрова познакомился с фигуристкой Надей в исполнении Аглаи Тарасовой и помог ей вернуться на лед после травмы. Во второй части режиссера Жоры Крыжовникова у пары родилась дочь Надя, но Горин вынужден воспитывать девочку в одиночку, которая, как и мама, мечтала стать фигуристкой. По словам Хмельницкого, после Трофима и Крыжовникова он приступал к работе над третьей частью франшизы с волнением и трепетом, поскольку хотел сделать "масштабное и хорошее зрительское кино".

"Во-первых, это дебют. Для дебютанта - это огромная стена, которую, кажется, невероятно сложно преодолеть. Более того, первую часть снимал Олег Трофим, он был мои первым художественным руководителем на моем первом коротком метре в киношколе. На втором "Льду" я проходил практику, когда учился в киношколе, когда его снимал Андрей Николаевич Першин, он же Жора Крыжовников. Поэтому для меня это большая честь, большое событие и большое волнение. <...> Мне кажется, что герои фильма заслуживают награды, и, я надеюсь, что в третьей части они эту награду получают. Я с уверенностью могу сказать, что это заключительная часть "Льда", но я надеюсь, что количество эмоций, которые получит зритель, будет утроено", - сказал режиссер, отвечая на вопрос ТАСС.

О франшизе "Лед"

Генеральные продюсеры фильма Михаил Врубель и Александр Андрющенко поблагодарили со сцены съемочные группы первой и второй картины, в частности Аглаю Тарасову, Милоша Биковича, Олега Трофима и Жору Крыжовникова. "В третьей части мы заостряем внимание на новом поколении семьи Гориных, на подросшей дочери. Колесо Сансары, о котором мы пели в конце второй части, наконец-то провернулось до конца. И мне приятно отметить, что эту историю о новом поколении делает новое поколение кинематографистов, потому что в 2016 году, когда мы снимали первый "Лед", мы были сами в какой-то мере дебютанты, Сашу Петрова еще никто на улицах не узнавал и не брал автографы. И многие ключевые профессионалы здесь, которые создавали "Лед 3", в тот момент еще даже в кино не работали", - сказал Андрющенко.

Премьера картины "Лед" режиссера Олега Трофима состоялась 14 февраля 2018 года. Фильм стал лидером кинопроката в этот день, заработав около 200 млн рублей. Картина посвящена драматической истории фигуристки Нади, которая из-за ошибки партнера получает травму и попадает в больницу. Рядом с Надей появляется хоккеист Саша, которому предстоит вернуть бывшей чемпионке веру в себя и помочь осуществить мечту.

Мелодрама "Лед 2" Жоры Крыжовникова вышла в российский прокат 14 февраля 2020 года и стала продолжением картины "Лед". Вторая часть рассказывает о том, как сложилась жизнь фигуристки Нади и хоккеиста Саши после свадьбы. Главные роли в картине сыграли, в частности, Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова.

Фильмы и сериалы
Лёд
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Степан Белозеров
Олег Трофим
Юрий Хмельницкий
Аглая Тарасова
Андрей Першин
Михаил Врубель
Андрей Золотарев
Мария Аронова
Надежда Михалкова
Александр Андрющенко
Жора Крыжовников
Милош Бикович
Федор Бондарчук