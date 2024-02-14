Россия покажет новые фильмы на Днях российского кино в ОАЭ

"В этом году вновь планируем показать наши новые фильмы на Днях российского кино в ОАЭ. Совсем недавно команда ГИТИСа провела в Дубае мастер-классы по актерскому мастерству, сценическому движению, продумывала новые программы в области творческого образования", - написала она в своем Telegram-канале.