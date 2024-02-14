Россия покажет новые фильмы на Днях российского кино в ОАЭ
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова провела встречу с эмиратским коллегой Салемом бен Халедом аль-Кассими, в ходе которой они обсудили сотрудничество в сферах кинематографа, творческого образования и креативных индустрий, обменные гастроли.
"В этом году вновь планируем показать наши новые фильмы на Днях российского кино в ОАЭ. Совсем недавно команда ГИТИСа провела в Дубае мастер-классы по актерскому мастерству, сценическому движению, продумывала новые программы в области творческого образования", - написала она в своем Telegram-канале.
В рамках российского председательства в 2024 году в БРИКС также планируется проведение фестиваля культуры стран объединения, где выступят творческие коллективы из ОАЭ. Кроме того, министр подтвердила готовность оказать поддержку в создании национального симфонического оркестра ОАЭ.
"Пригласила Его Превосходительство принять участие во встрече министров культуры БРИКС. А также вместе с руководителями учреждений культуры ОАЭ присоединиться к форуму объединенных культур и фестивалю "Интермузей", - добавила она.
Любимова также обсудила с председателем департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохаммедом Халифой аль-Мубараком возможность создания постоянного выставочного пространства в Абу-Даби, где было бы представлено искусство из различных российских музеев.