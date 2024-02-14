«Было жарко». Бондарчук вспомнил, как генерал Востротин помогал ему снимать «9 роту»
Режиссер Федор Бондарчук в разговоре с "Пятым каналом" вспомнил, как генерал-полковник Валерий Востротин помогал ему снимать фильм "9 рота".
"Там много в картине реально эпизодов из реальной жизни того подразделения, из тех историй, рассказанных Валерием Александровичем. И приезжал он на съемки, и пробыл он в Крыму, где мы снимали вторую часть, афганскую, как мы называли ее, где-то около месяца. Было очень жарко. Сразу же он снял с себя майку, остался в одной тельнике", - рассказал Бондарчук.
Режиссер отметил, что когда фильм уже был готов, они с Востротиным решили организовать закрытый показ на 2 тысячи человек для ветеранов войны в Афганистане. По словам Бондарчука, он никогда не забудет ту премьеру. Он уточнил, что поддерживал связь с генералом до последнего дня жизни Востротина. Он назвал уход военного большой утратой.
"Честь и слава русскому офицеру, защитнику Родины и Отечества, педагогу и наставнику. Вот таким был Востротин", - резюмировал кинематографист.