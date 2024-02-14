Бондарчук вспомнил, как генерал Востротин помогал ему снимать «9 роту»

"Там много в картине реально эпизодов из реальной жизни того подразделения, из тех историй, рассказанных Валерием Александровичем. И приезжал он на съемки, и пробыл он в Крыму, где мы снимали вторую часть, афганскую, как мы называли ее, где-то около месяца. Было очень жарко. Сразу же он снял с себя майку, остался в одной тельнике", - рассказал Бондарчук.